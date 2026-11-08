Болалар саломатлигига сездирмай зарар етказадиган 5 турдаги маҳсулот

·32·Саломатлик
Болалар саломатлигига сездирмай зарар етказадиган 5 турдаги маҳсулот

Ранг-баранг қадоқлар, ширин таъм ва болаларга мўлжалланган реклама — буларнинг барчаси кичкинтойларни турли егулик ва ичимликларга қизиқтиради. Аммо бола яхши кўриб истеъмол қиладиган ҳар бир маҳсулот ҳам унинг соғлиғи учун фойдали эмас. Айрим маҳсулотларни тез-тез истеъмол қилиш ортиқча вазн, тишлар емирилиши ва нотўғри овқатланиш одатларига сабаб бўлиши мумкин.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ҳам кичик ёшдаги болалар рационида шакар, туз ва трансёғларга бой маҳсулотларни чеклашни тавсия қилади. Хўш, болалар истеъмолида қайси 5 турдаги маҳсулотга алоҳида эътибор бериш керак?

1. Газланган ва ширин ичимликлар

Кола, лимонад, ширин чой, қадоқланган шарбатли ичимликлар таркибида кўп миқдорда қўшилган шакар бўлиши мумкин. Уларни мунтазам ичиш тишлар кариеси ва ортиқча вазн хавфини оширади. Бундан ташқари, бундай ичимликлар боланинг сув ичиш одатини ҳам сиқиб чиқариши мумкин. Икки ёшгача бўлган болаларга қўшилган шакарли ичимликлар тавсия этилмайди.

2. Конфет, печене ва бошқа ширинликлар

Конфет, мармелад, вафли, торт ва ширин печенелар болалар орасида жуда машҳур. Бироқ уларнинг кўпида шакар миқдори юқори, фойдали озиқ моддалар эса кам бўлади. Бундай маҳсулотларни тез-тез ейиш тишлар емирилиши ва ортиқча вазн муаммосига олиб келиши мумкин. Айниқса, икки ёшгача бўлган болалар овқатига қўшимча шакар қўшмаслик тавсия этилади.

3. Чипс, сухарик ва тез тайёрланадиган лапшалар

Бу маҳсулотларда туз, ёғ ва турли қўшимчалар кўп бўлиши мумкин. Уларни мунтазам истеъмол қилиш боланинг рационида фойдали маҳсулотлар — сабзавот, мева ва оқсилга бой таомлар улушини камайтиради. Айрим маҳсулотлардаги натрий миқдори ҳам болалар учун ортиқча бўлиши мумкин.

Болалар саломатлигига сездирмай зарар етказадиган 5 турдаги маҳсулот

4. Колбаса, сосиска ва дудланган гўшт маҳсулотлари

Колбаса ва сосискалар тез тайёрланиши сабабли кўплаб оилаларда кундалик дастурхонга кириб қолган. Аммо бундай маҳсулотларда туз кўп бўлиши, айримларида эса ёғ миқдори юқори бўлиши мумкин. Шу боис уларни боланинг кундалик овқатланишида асосий гўшт манбаи сифатида ишлатмаслик, имкон қадар янги пиширилган гўшт, балиқ ёки тухумни танлаш маъқул.

5. Энергетик ва кофеинли ичимликлар

Энергетик ичимликлар болалар учун мутлақо мос эмас. Улар таркибидаги кофеин юрак уришини тезлаштириши, уйқуни бузиши ва асабийликни кучайтириши мумкин. Кичик ёшдаги болалар учун кофеиннинг хавфсиз миқдори аниқ белгиланмаган. Шу сабабли уларга энергетик ичимликлар, қаҳва ва кофеинли ичимликлар бермаслик керак.

Болалар саломатлигига сездирмай зарар етказадиган 5 турдаги маҳсулот

Энг муҳими, бу маҳсулотларнинг барчасини бир хил даражада «заҳар» деб аташ тўғри эмас. Асосий хавф — уларни тез-тез ва кўп миқдорда истеъмол қилишда. Боланинг кундалик рационида оддий сув, сабзавот, мева, тухум, гўшт, сут маҳсулотлари ва уйда тайёрланган фойдали таомлар устун бўлиши керак.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулотАнордан ташқари антиоксидантларга бой 10 та маҳсулот30 октябр 12:11"Умрни узайтиради": Олимлар дўстлар билан дийдорлашишнинг ҳайратланарли сирини очди"Умрни узайтиради": Олимлар дўстлар билан дийдорлашишнинг ҳайратланарли сирини очдиКеча 19:45Қувонч ҳисси нега йўқоляпти? Олимлар COVID-19 нинг мияга кутилмаган таъсирини аниқладиҚувонч ҳисси нега йўқоляпти? Олимлар COVID-19 нинг мияга кутилмаган таъсирини аниқлади15 октябр 11:08Минг дардга давоми ёки хавфли заҳар? Шамоллашда исириқ тутатишнинг яширин хавфлари...Минг дардга давоми ёки хавфли заҳар? Шамоллашда исириқ тутатишнинг яширин хавфлари...18 октябр 09:01Келажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлдиКелажакни хавф остига қўяди: Энергетик ичимликларнинг яширин хавфи фош бўлди30 октябр 21:23Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!31 август 17:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Ажинлар ортидаги ҳақиқат: Аввалги ва ҳозирги 50 ёшлилар ўртасидаги туб фарқлар
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?