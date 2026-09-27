Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди

·34·Дунё
Аббос Ароқчи АҚШ билан Ҳўрмуз бўғози бўйича бошиберк кўчадан чиқиш шартларини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи Ҳўрмуз бўғози атрофидаги кескинликни фақат АҚШ билан тўғридан тўғри музокаралар орқали ҳал қилиш мумкинлигини маълум қилди.
  • Теҳрон бўғозни очиш ва ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича 7 кунлик режа таклиф этган, бироқ АҚШ Президенти Доналд Трамп бу таклифни рад этган.
  • Эрон, шунингдек, музокараларда ядро дастуридан, хусусан, уранни бойитишдан воз кечмаслигини қатъий билдирди.

Дунёнинг энг муҳим нефть ва савдо артерияси бўлмиш Ҳўрмуз бўғози атрофидаги кескин геосиёсий тўқнашув ўзининг ҳал қилувчи босқичига кириб бормоқда. Эрон Ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи ўз баёнотида юзага келган хавфли бошиберк кўчадан фақатгина АҚШ билан тўғридан-тўғри музокаралар орқали чиқиш мумкинлигини очиқ эълон қилди. Вазирнинг таъкидлашича, Теҳроннинг талаблари аниқ ва бўғоз орқали кемалар қатновини тиклаш фақатгина ушбу шартларнинг бажарилишига боғлиқ. Шу билан бирга, Ароқчи воситачилар ҳозирча Вашингтоннинг расмий якуний позициясини етказмаганини ва кейинги қарорлар ана шу жавобга қараб қабул қилинишини билдирди.

Маълум бўлишича, Теҳрон бўғозни очиш ва ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича 7 кунлик аниқ режани таклиф қилган, бироқ The Wall Street Journal маълумотига кўра, АҚШ Президенти Дональд Трамп Эроннинг ушбу ташаббусини рад этган. Бундан ташқари, Теҳрон бўлажак музокараларда ўз ядровий дастуридан, хусусан, уранни бойитиш ва уни мамлакатдан олиб чиқиб кетишдан мутлақо воз кечмаслигини қатъий маълум қилди.

«7 кунлик режа, Трампнинг ветоси ва уран бойитиш»: Ҳўрмуз инқирозининг 5 та асосий нуқтаси

Эрон ТИВ раҳбари баёноти ва музокаралар атрофидаги энг муҳим расмий фактлар:

  • Музокаралар — ягона чиқиш йўли: Аббос Ароқчи Ҳўрмуз бўғози атрофидаги кескинликни фақатгина дипломатик келишув бартараф эта олишини билдирди;

  • Теҳроннинг 7 кунлик махсус режаси: Асосий чораларни 4–5 кунда бажариш, 6-куни бўғозни очиш ва 7-куни якуний тинчлик битимини имзолаш таклиф этилди;

  • Дональд Трампнинг раддияси: WSJ нашри ёзишича, АҚШ Президенти бўғозни очиш ва 7 кунга ўт очишни тўхтатиш таклифини қабул қилмади;

  • Ядро дастуридаги «қизил чизиқ»: Эрон расмийлари уранни бойитишни тўхтатмаслиги ва захираларни мамлакатдан олиб чиқиб кетмаслигини маълум қилди;

  • Тинчлик меморандумининг барбод бўлиши: Июнь ойида Покистон воситачилигида тузилган сулҳ ва меморандум июлда Трамп томонидан бекор қилинган, Теҳрон эса келишув кучини йўқотганини тасдиқлаган эди.

Ҳўрмуз бўғози ва музокаралар: Эрон талаблари ва АҚШ позицияси таққоси

Минтақадаги қарама-қаршилик ва томонларнинг ёндашувлари жадвали:

Кўрсаткичлар ва йўналишлар

Эрон Ислом Республикаси позицияси

АҚШ ва Дональд Трамп маъмурияти ёндашуви

Ҳўрмуз бўғозини очиш механизми

7 кунлик босқичма-босқич режа ва музокаралар

Эрон таклифини рад этиш, босимни сақлаб қолиш

Ядро дастури ва уран захиралари

Уран бойитишни тўхтатмаслик ва уни четга чиқармаслик

Ядровий фаолиятни тўлиқ чеклаш ва текширув талаби

Дипломатик мулоқот шартлари

Тенг ҳуқуқли музокаралар; «куч ишлатиш ва таҳдидни рад этиш»

Қатъий позиция, максимал босим ва куч намойиши

Воситачилар орқали алоқа

Вашингтоннинг расмий якуний жавоби кутилмоқда

Тўғридан-тўғри талаблар ва аралашувни тўхтатиш

Аввалги сулҳ битимлари тақдири

Июлдаги қарордан сўнг «меморандум амалда мавжуд эмас»

Июнь сулҳини муддатидан аввал якунланган деб эълон қилиш

Геосиёсий ва энергетика экспертизаси: Нега Ҳўрмуз музокаралари жаҳон бозорини ларзага солмоқда?

Халқаро сиёсатшунослар, ҳарбий таҳлилчилар ва нефть бозори экспертларининг хулосалари:

  • «Дунё нефтининг бош бўғзи»: Ҳўрмуз бўғози орқали дунё нефть экспорт ҳажмининг қарийб 20 фоизи ташилади; бўғознинг ёпилиши ёки кемалар қатнови тўхташи нефть нархининг кескин кўтарилишига ва глобал иқтисодий инқирозга сабаб бўлади, шу сабабли Ароқчи музокараларни ягона ечим сифатида кўрсатмоқда;

  • Трампнинг максимал босим тактикаси: Дональд Трампнинг 7 кунлик вақтинчалик режани рад этиши Вашингтоннинг ярим-ёрти эмас, балки Эроннинг ҳарбий ва ядровий дастурларини бутунлай тўхтатадиган катта ва муросасиз битимга эришиш ниятини англатади;

  • Пезешкиан ва Теҳроннинг психологик сабри: Президент Масуд Пезешкианнинг «куч ишлатиш ва мажбурлашсиз музокараларга тайёрмиз» деган баёноти Теҳрон босим остида таслим бўлмаслигини, бироқ кенг кўламли урушдан қочиш учун дипломатик каналларни охиригача очиқ қолдиришини билдиради.

Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги Ҳўрмуз бўғози ва ядро дастури бўйича кескинлик тинч музокаралар билан ҳал бўладими ёки Дональд Трампнинг раддияси минтақани янги йирик тўқнашув сари етаклайдими? Эроннинг уран бўйича ўз позициясидан қайтмаслиги келажакдаги келишувларга қандай таъсир кўрсатади? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон энергетика хавфсизлиги учун ўта муҳим бўлган ушбу дипломатик таҳлилни барча билан баҳам кўринг!

Аббос АроқчиҲўрмуз бўғозиДональд ТрампЭрон ядровий дастури
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этди“Улар жуда ёмон ҳолатда ютқазмоқда”: Трамп Эрон таклиф қилган тинчлик битимини рад этдиБугун 11:09Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?Ҳўрмуз бўғози бўйича келишув яқин: Эрон қандай шарт қўймоқда?8 август 23:24Ҳурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайдиҲурмуз бўғозида улкан қарама-қаршилик: Кемалар қатнови рекорд даражада пасайди7 сентябр 09:51«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди«Ҳўрмуз бўғозини АҚШ ҳудуди қиламан»: Трамп дунёни ларзага солган режасини очди15 август 10:17Трампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этдиТрампдан кутилмаган юриш: АҚШ Ҳўрмузни назоратга олиб 20 %лик тариф жорий этди14 июл 10:23Ҳўрмуз бўғози бўйича Вашингтон ва Теҳрон шартли келишувга яқинлашди...Ҳўрмуз бўғози бўйича Вашингтон ва Теҳрон шартли келишувга яқинлашди...25 май 10:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота