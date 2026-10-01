Оқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўплади

·11·Дунё
Оқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўплади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 29 сентябр куни Вашингтонда Доналд Трамп ташаббуси билан сунъий интеллект (AI) соҳасининг етакчи компаниялари раҳбарлари Оқ уйда учрашди.
  • Тадбирда Илон Маск, Марк Сукерберг, Сундар Пичай, Женсен Хуанг, Дарио Амодей ва Грег Брокман каби технология дунёсининг таниқли шахслари иштирок этди.
  • Учрашувнинг асосий натижаси сифатида сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича умумий келишув имзоланди.

АҚШ пойтахти Вашингтонда технологик келажакни белгилаб бериши кутилаётган кутилмаган ва муҳим учрашув бўлиб ўтди. Дональд Трамп дунёнинг энг қудратли технология компаниялари раҳбарларига Оқ уйда расмий тушлик ва зиёфат ташкил этди.

29 сентябрь куни бўлиб ўтган ушбу махсус қабулда Кремний водийсининг барча асосий етакчилари бир дастурхон атрофида жамланди. Учрашув шунчаки дўстона тушлик билан чекланиб қолмай, сунъий интеллект (AI) саноатини тартибга солиш бўйича муҳим стратегик ҳужжат имзоланиши билан якунланди.

Бир стол атрофидаги миллиардерлар: Тадбирда кимлар қатнашди?

Оқ уйдаги ушбу тарихий тушликда сунъий интеллект соҳасининг бутун элитаси иштирок этди:

  • Илон Маск — Tesla, SpaceX ва xAI асосчиси;

  • Марк Цукерберг — Meta корпорацияси раҳбари;

  • Сундар Пичай — Google ва Alphabet бош ижрочи директори;

  • Женсен Хуанг — AI чиплари бозорининг мутлақ етакчиси Nvidia раҳбари;

  • Дарио Амодей — Anthropic (Claude) сунъий интеллект лабораторияси раҳбари;

  • Грег Брокман — ChatGPT яратувчиси OpenAI компанияси президенти.

Кўпинча ўзаро шиддатли рақобат ва матбуотдаги кескин баҳслар билан танилган мазкур техногигантларнинг бир жойда учрашиши тадбирнинг аҳамияти нақадар юқори эканини кўрсатди.

AI хавфсизлиги бўйича умумий келишув: Асосий натижа

Учрашувнинг энг муҳим амалий натижаси — томонлар ўртасида сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича умумий келишув расман имзолангани бўлди.

Ҳужжат технологияларнинг мисли кўрилмаган даражада тез ривожланиши фонида киберхавфсизликни таъминлаш, AI моделларни масъулият билан назорат қилиш ҳамда глобал бозорда давлат ва йирик IT корхоналари ўртасидаги ҳамкорликни йўлга қўйишга қаратилган.

Дональд Трамп ва Кремний водийси «титан»лари ўртасидаги бундай яқин мулоқот АҚШнинг технологик пойгадаги етакчилигини мустаҳкамлаш ва яқин йилларда сунъий интеллект йўналишига давлат томонидан катта эътибор қаратилишидан дарак бермоқда.

Дональд ТрампКремний водийсиСунъий интеллект хавфсизлигиОпенАИ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI дунёнинг энг кучли сунъий интеллект моделларини ўқитишни шошилинч музлатди!OpenAI дунёнинг энг кучли сунъий интеллект моделларини ўқитишни шошилинч музлатди!27 сентябр 22:05Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...Сунъий интеллект лабораторияси собиқ тадқиқотчиси фалокатдан огоҳлантирди...14 сентябр 14:00«СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди «СИ пойгасида ким енгса, дунёни ўша бошқаради!»: Трамп СИни секинлаштиришни рад этди 14 сентябр 08:24ChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олиндиChatGPT’га айтилган режа полициягача етиб борди: Бразилияда фермер ҳибсга олинди20 сентябр 23:20Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талаблар1 август 03:22Тунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинадиТунаш ҳам, овқат ҳам мутлақо текин: Тожикистоннинг бир туманида бепул меҳмон қилинади15 сентябр 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота