Оқ уйда Кремний водийси саммити: Трамп AI “титан”ларини бир дастурхон атрофига тўплади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 29 сентябр куни Вашингтонда Доналд Трамп ташаббуси билан сунъий интеллект (AI) соҳасининг етакчи компаниялари раҳбарлари Оқ уйда учрашди.
- Тадбирда Илон Маск, Марк Сукерберг, Сундар Пичай, Женсен Хуанг, Дарио Амодей ва Грег Брокман каби технология дунёсининг таниқли шахслари иштирок этди.
- Учрашувнинг асосий натижаси сифатида сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича умумий келишув имзоланди.
АҚШ пойтахти Вашингтонда технологик келажакни белгилаб бериши кутилаётган кутилмаган ва муҳим учрашув бўлиб ўтди. Дональд Трамп дунёнинг энг қудратли технология компаниялари раҳбарларига Оқ уйда расмий тушлик ва зиёфат ташкил этди.
29 сентябрь куни бўлиб ўтган ушбу махсус қабулда Кремний водийсининг барча асосий етакчилари бир дастурхон атрофида жамланди. Учрашув шунчаки дўстона тушлик билан чекланиб қолмай, сунъий интеллект (AI) саноатини тартибга солиш бўйича муҳим стратегик ҳужжат имзоланиши билан якунланди.
Бир стол атрофидаги миллиардерлар: Тадбирда кимлар қатнашди?
Оқ уйдаги ушбу тарихий тушликда сунъий интеллект соҳасининг бутун элитаси иштирок этди:
Илон Маск — Tesla, SpaceX ва xAI асосчиси;
Марк Цукерберг — Meta корпорацияси раҳбари;
Сундар Пичай — Google ва Alphabet бош ижрочи директори;
Женсен Хуанг — AI чиплари бозорининг мутлақ етакчиси Nvidia раҳбари;
Дарио Амодей — Anthropic (Claude) сунъий интеллект лабораторияси раҳбари;
Грег Брокман — ChatGPT яратувчиси OpenAI компанияси президенти.
Кўпинча ўзаро шиддатли рақобат ва матбуотдаги кескин баҳслар билан танилган мазкур техногигантларнинг бир жойда учрашиши тадбирнинг аҳамияти нақадар юқори эканини кўрсатди.
AI хавфсизлиги бўйича умумий келишув: Асосий натижа
Учрашувнинг энг муҳим амалий натижаси — томонлар ўртасида сунъий интеллект хавфсизлиги бўйича умумий келишув расман имзолангани бўлди.
Ҳужжат технологияларнинг мисли кўрилмаган даражада тез ривожланиши фонида киберхавфсизликни таъминлаш, AI моделларни масъулият билан назорат қилиш ҳамда глобал бозорда давлат ва йирик IT корхоналари ўртасидаги ҳамкорликни йўлга қўйишга қаратилган.
Дональд Трамп ва Кремний водийси «титан»лари ўртасидаги бундай яқин мулоқот АҚШнинг технологик пойгадаги етакчилигини мустаҳкамлаш ва яқин йилларда сунъий интеллект йўналишига давлат томонидан катта эътибор қаратилишидан дарак бермоқда.
Изоҳлар 0
…