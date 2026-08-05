Туркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этди

·0·Жамият
Туркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этди

Туркияда меҳнат фаолиятини олиб бораётган яна бир Ўзбекистон фуқаросининг тўсатдан вафот этгани ҳақида хабар тарқалди. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, Бурса вилоятида фаолият юритган 36 ёшли Ойбек Ниёзов кутилмаганда ҳаётдан кўз юмган.

Қайд этилишича, Ойбек Ниёзов Бурса вилоятининг Инегўл тумани давлат шифохонасида паллиатив ёрдам бўлимида шахсий бемор парваришчиси сифатида меҳнат қилиб келган. У беморларга кундалик парвариш кўрсатиш ва уларнинг ҳолатини назорат қилиш билан шуғулланган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 2 августдан 3 августга ўтар кечаси, тахминан соат 03:00 ларда унинг соғлиғи тўсатдан ёмонлашган. Шундан сўнг у ерга йиқилган ва ҳамкасблари томонидан зудлик билан унга тиббий ёрдам кўрсатилган.

Ҳамширалар ва шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча зарур чораларни кўрган бўлса-да, афсуски, Ойбек Ниёзовни қутқаришнинг имкони бўлмаган.

Маълум қилинишича, унинг жасади ўлимнинг аниқ сабабини белгилаш мақсадида Бурса Суд-тиббиёт экспертизаси институтига юборилган. Ҳозирда марҳумнинг вафоти юзасидан тегишли тергов ҳаракатлари бошланган бўлиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча ҳолатларини ўрганмоқда.

Ҳозирча расмий идоралар томонидан ўлимнинг аниқ сабаби эълон қилинмаган. Экспертиза хулосасидан сўнг қўшимча маълумотлар тақдим этилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳокимнинг хонадонга ташрифи шов-шув кўтарди: Ҳуқуқ фаоли бу ҳақда нима деди?Ҳокимнинг хонадонга ташрифи шов-шув кўтарди: Ҳуқуқ фаоли бу ҳақда нима деди?Кеча, 23:25Ҳоким аёлни уйида койиди: ҳуқуқ фаоли хавфли жиҳатни айтди (видео)Ҳоким аёлни уйида койиди: ҳуқуқ фаоли хавфли жиҳатни айтди (видео)Кеча, 23:12Шаҳрисабз ҳокими катта баҳсни бошлаб берди: Бакировдан хавфли савол (видео)Шаҳрисабз ҳокими катта баҳсни бошлаб берди: Бакировдан хавфли савол (видео)Кеча, 23:0040 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоландиКеча, 22:18Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаКеча, 17:11Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Кеча, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда