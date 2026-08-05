Туркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этди
Туркияда меҳнат фаолиятини олиб бораётган яна бир Ўзбекистон фуқаросининг тўсатдан вафот этгани ҳақида хабар тарқалди. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, Бурса вилоятида фаолият юритган 36 ёшли Ойбек Ниёзов кутилмаганда ҳаётдан кўз юмган.
Қайд этилишича, Ойбек Ниёзов Бурса вилоятининг Инегўл тумани давлат шифохонасида паллиатив ёрдам бўлимида шахсий бемор парваришчиси сифатида меҳнат қилиб келган. У беморларга кундалик парвариш кўрсатиш ва уларнинг ҳолатини назорат қилиш билан шуғулланган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 2 августдан 3 августга ўтар кечаси, тахминан соат 03:00 ларда унинг соғлиғи тўсатдан ёмонлашган. Шундан сўнг у ерга йиқилган ва ҳамкасблари томонидан зудлик билан унга тиббий ёрдам кўрсатилган.
Ҳамширалар ва шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча зарур чораларни кўрган бўлса-да, афсуски, Ойбек Ниёзовни қутқаришнинг имкони бўлмаган.
Маълум қилинишича, унинг жасади ўлимнинг аниқ сабабини белгилаш мақсадида Бурса Суд-тиббиёт экспертизаси институтига юборилган. Ҳозирда марҳумнинг вафоти юзасидан тегишли тергов ҳаракатлари бошланган бўлиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеанинг барча ҳолатларини ўрганмоқда.
Ҳозирча расмий идоралар томонидан ўлимнинг аниқ сабаби эълон қилинмаган. Экспертиза хулосасидан сўнг қўшимча маълумотлар тақдим этилиши кутилмоқда.
…