Хитойда ер ўпирилиб, автобус ва одамларни ўз домига тортиб кетди (видео)

  • 14 январь 2020, 21:32
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  • Дунё
    • Хитойда ер ўпирилиб, автобус ва одамларни ўз домига тортиб кетди (видео)
    Фото: «НТВ»
    Шу йилнинг 13 январь куни Хитойнинг Цинхай провинциясида ер ўпирилиб, автобус қулаши натижасида 6 киши ҳалок бўлди, ёрдамга ошиққанларнинг 16 нафари ўша ердаги портлаш оқибатида жароҳатланди. Бу ҳақда «РИА Новости» хабар берди.

    Маълумотларга кўра, воқеа Синен шаҳридаги касалхона яқинида юз берган. Автобус қулаган жойда аввал чиқинди ўраси бўлган.

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    » » Хитойда ер ўпирилиб, автобус ва одамларни ўз домига тортиб кетди (видео)
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