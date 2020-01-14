Хитойда ер ўпирилиб, автобус ва одамларни ўз домига тортиб кетди (видео)
Фото: «НТВ»
Шу йилнинг 13 январь куни Хитойнинг Цинхай провинциясида ер ўпирилиб, автобус қулаши натижасида 6 киши ҳалок бўлди, ёрдамга ошиққанларнинг 16 нафари ўша ердаги портлаш оқибатида жароҳатланди. Бу ҳақда «РИА Новости» хабар берди.
Маълумотларга кўра, воқеа Синен шаҳридаги касалхона яқинида юз берган. Автобус қулаган жойда аввал чиқинди ўраси бўлган.
«Замин» янгиликларини «Google+»да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Дунё » Хитойда ер ўпирилиб, автобус ва одамларни ўз домига тортиб кетди (видео)