Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилди

·6·Техно
Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилди

Машҳур брендлар ва кинематография олами ўртасидаги ҳамкорликлар янги босқичга кўтарилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Realme компанияси ўзининг навбатдаги махсус қурилмаси — Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфонининг илк расмий тасвирларини тақдим этди. Ушбу гаджет афсонавий сеҳргарлар олами ихлосмандлари учун махсус тайёрланган бўлиб, ўзининг ўзига хос дизайни ва бой қадоқ тўплами билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг техник асоси одатий моделдан фарқ қилмаса-да, унинг ташқи кўриниши ва безаклари тўлиқ сеҳргарлик муҳитига мослаштирилган. Қурилманинг орқа қопқоғи аргайл нақшли жигарранг ромблар билан қопланган бўлиб, терини эслатувчи текстурага эга. Шунингдек, корпус марказида Ҳогвартс сеҳргарлик мактабининг улкан герби акс эттирилган.

Сеҳрли дизайн ва ноёб деталлар

Смартфоннинг ташқи кўринишига янада жозиба бағишлаш мақсадида ишлаб чиқарувчилар унинг металл рамкасига «Велкоме то Ҳогвартс» ёзувини туширишган. Бу эса қурилмани оддий уяли алоқа воситасидан ҳақиқий коллекцион буюмга айлантиради. Дизайндаги бундай ёндашув бренднинг мухлислар аудиториясига қанчалик эътибор қаратаётганидан далолат беради.

Қурилманинг асосий ўзига хосликларидан бири бу унинг ўта чекланган миқдорда чиқарилишидир. Маълумотларга кўра, мазкур махсус смартфон бутун дунё бўйлаб атиги 5000 нусхада сотувга чиқарилади. Бу эса коллекционерлар учун қаттиқ рақобат ва юқори қизиқишни келтириб чиқариши аниқ.

Қутидаги сеҳрли совғалар

Смартфоннинг ўзига хос чамбараксимон чемоданда етказиб берилиши харидорларни хурсанд қилиши шубҳасиз. Тўплам қуйидаги ноёб эсдалик совғаларини ўз ичига олади:

  • Ҳогвартсга қабул қилинганлик ҳақидаги махсус хат
  • Сеҳргарлар поездига чиқиш учун чипта
  • Мактаб герблари туширилган китоб хатчўплари
  • Севимли қаҳрамонлар тасвирланган откриткалар
  • Герб босилган чарм ғилоф ва телефон нишони
Ҳозирча ишлаб чиқарувчилар қурилманинг нархини ошкор этгани йўқ. Бироқ ixbt.com хабарига кўра, янги Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони жорий йилнинг 21-сентябрь куни дастлаб Ҳиндистон бозорида савдога чиқарилиши режалаштирилган. Кейинчалик бошқа минтақалардаги мухлислар ҳам ушбу ноёб тўпламга эга бўлиш имкониятини кўриб чиқишлари мумкин.

RealmeГарри ПоттерСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларСунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларБугун, 00:20Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаХитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаКеча, 23:22iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиiQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиКеча, 20:51Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиSamsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиКеча, 20:26Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиApple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиКеча, 19:54Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиКеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади