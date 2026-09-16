Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилди
Машҳур брендлар ва кинематография олами ўртасидаги ҳамкорликлар янги босқичга кўтарилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Realme компанияси ўзининг навбатдаги махсус қурилмаси — Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфонининг илк расмий тасвирларини тақдим этди. Ушбу гаджет афсонавий сеҳргарлар олами ихлосмандлари учун махсус тайёрланган бўлиб, ўзининг ўзига хос дизайни ва бой қадоқ тўплами билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфоннинг техник асоси одатий моделдан фарқ қилмаса-да, унинг ташқи кўриниши ва безаклари тўлиқ сеҳргарлик муҳитига мослаштирилган. Қурилманинг орқа қопқоғи аргайл нақшли жигарранг ромблар билан қопланган бўлиб, терини эслатувчи текстурага эга. Шунингдек, корпус марказида Ҳогвартс сеҳргарлик мактабининг улкан герби акс эттирилган.
Сеҳрли дизайн ва ноёб деталларСмартфоннинг ташқи кўринишига янада жозиба бағишлаш мақсадида ишлаб чиқарувчилар унинг металл рамкасига «Велкоме то Ҳогвартс» ёзувини туширишган. Бу эса қурилмани оддий уяли алоқа воситасидан ҳақиқий коллекцион буюмга айлантиради. Дизайндаги бундай ёндашув бренднинг мухлислар аудиториясига қанчалик эътибор қаратаётганидан далолат беради.
Қурилманинг асосий ўзига хосликларидан бири бу унинг ўта чекланган миқдорда чиқарилишидир. Маълумотларга кўра, мазкур махсус смартфон бутун дунё бўйлаб атиги 5000 нусхада сотувга чиқарилади. Бу эса коллекционерлар учун қаттиқ рақобат ва юқори қизиқишни келтириб чиқариши аниқ.
Қутидаги сеҳрли совғаларСмартфоннинг ўзига хос чамбараксимон чемоданда етказиб берилиши харидорларни хурсанд қилиши шубҳасиз. Тўплам қуйидаги ноёб эсдалик совғаларини ўз ичига олади:
- Ҳогвартсга қабул қилинганлик ҳақидаги махсус хат
- Сеҳргарлар поездига чиқиш учун чипта
- Мактаб герблари туширилган китоб хатчўплари
- Севимли қаҳрамонлар тасвирланган откриткалар
- Герб босилган чарм ғилоф ва телефон нишони
Изоҳлар 0
…