Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳалар
Жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган сунъий интеллект бозорида нафақат ёш стартаплар, балки технология гигантларининг ҳам барча уринишлари муваффақиятли якунланмаяпти. С&П Глобал Маркет Intelligence маълумотларига кўра, корпоратив даражада бошланган сунъий интеллект ташаббусларининг қарийб 42 фоизи охир-оқибат ота-компаниялари томонидан ёпиб юборилмоқда. Молиялаштиришнинг етишмаслиги, техник қийинчиликлар, кучли рақобат ва фойдаланувчилар талабининг пастлиги шулар жумласидандир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга таянилса, Запиер муқобили сифатида яратилган Релай ишчи жараёнларни автоматлаштириш воситаси душанба куни ўз фаолиятини бутунлай тўхтатди. OpenAI, Google ва бошқа йирик платформалар ўз воситаларига шунга ўхшаш функцияларни тўғридан-тўғри қўшиб боргани сабабли, беш йиллик тарихга эга Релай мустақил маҳсулот сифатида рақобатга бардош бера олмади.
Сунъий интеллект гигантларининг муваффақиятсизликлариДунёдаги энг қиммат хусусий компаниялардан бири бўлган OpenAI ҳам ўхшаш қийинчиликларга дуч келди. Июль ойида компания ChatGPT'ни кенгроқ «супер илова»га айлантиришга уриниб кўрди ва унинг интерфейсини янгилади. Бироқ фойдаланувчиларнинг ҳақли танқидларидан сўнг, компания тезда эски таниш интерфейсни қайтарди. Шунингдек, махсус веб-браузер сифатида яратилган ChatGPT Atlas бир йилдан камроқ вақт ичида ёпилиб, унинг энг фойдали функциялари асосий ChatGPT'га қўшиб юборилди.
Ҳатто DALL-E мустақил хизмат сифатидаги ўрнини аста-секин йўқотиб, тасвир яратиш имкониятлари бевосита ChatGPT таркибига сингдириб юборилди. Фойдаланувчиларни жалб қилишдаги қийинчиликлар ва юқори операцион харажатлар сабабли видеоларни улашишга мўлжалланган Sora платформаси ҳам 2026-йилнинг март ойида ўз ишини тўхтатди.
Apple ва бошқа компаниялар дуч келган тўсиқлар2024-йилда Apple Intelligence тақдим этилганда, янгиланган Siri асосий имкониятлардан бири сифатида эълон қилинган эди. Бироқ муҳандислик муаммолари ва хатолар туфайли компания Siri'нинг янги версиясини чиқариш муддатини бир неча бор ортга сурди. Бу кечикишлар охир-оқибат iPhone 16 нинг сунъий интеллект имкониятларини реклама қилиш билан боғлиқ даъволар бўйича 250 миллион долларлик келишувга сабаб бўлди.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай йўқотишлар ва ёпилишлар шунчаки муваффақиятсизликлар статистикаси эмас, балки бутун саноат учун муҳим сабоқ вазифасини бажаради. Бозордаги рақобат ва тез ўзгарувчан талаблар компаниялардан янада эҳтиёткор ҳамда асосли қадамлар ташлашни талаб қилмоқда.
Изоҳлар 0
…