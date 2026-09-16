Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳалар

·8·Техно
Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳалар

Жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган сунъий интеллект бозорида нафақат ёш стартаплар, балки технология гигантларининг ҳам барча уринишлари муваффақиятли якунланмаяпти. С&П Глобал Маркет Intelligence маълумотларига кўра, корпоратив даражада бошланган сунъий интеллект ташаббусларининг қарийб 42 фоизи охир-оқибат ота-компаниялари томонидан ёпиб юборилмоқда. Молиялаштиришнинг етишмаслиги, техник қийинчиликлар, кучли рақобат ва фойдаланувчилар талабининг пастлиги шулар жумласидандир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа технологик манбалар тарқатган маълумотларга таянилса, Запиер муқобили сифатида яратилган Релай ишчи жараёнларни автоматлаштириш воситаси душанба куни ўз фаолиятини бутунлай тўхтатди. OpenAI, Google ва бошқа йирик платформалар ўз воситаларига шунга ўхшаш функцияларни тўғридан-тўғри қўшиб боргани сабабли, беш йиллик тарихга эга Релай мустақил маҳсулот сифатида рақобатга бардош бера олмади.

Сунъий интеллект гигантларининг муваффақиятсизликлари

Дунёдаги энг қиммат хусусий компаниялардан бири бўлган OpenAI ҳам ўхшаш қийинчиликларга дуч келди. Июль ойида компания ChatGPT'ни кенгроқ «супер илова»га айлантиришга уриниб кўрди ва унинг интерфейсини янгилади. Бироқ фойдаланувчиларнинг ҳақли танқидларидан сўнг, компания тезда эски таниш интерфейсни қайтарди. Шунингдек, махсус веб-браузер сифатида яратилган ChatGPT Atlas бир йилдан камроқ вақт ичида ёпилиб, унинг энг фойдали функциялари асосий ChatGPT'га қўшиб юборилди.

Ҳатто DALL-E мустақил хизмат сифатидаги ўрнини аста-секин йўқотиб, тасвир яратиш имкониятлари бевосита ChatGPT таркибига сингдириб юборилди. Фойдаланувчиларни жалб қилишдаги қийинчиликлар ва юқори операцион харажатлар сабабли видеоларни улашишга мўлжалланган Sora платформаси ҳам 2026-йилнинг март ойида ўз ишини тўхтатди.

Apple ва бошқа компаниялар дуч келган тўсиқлар

2024-йилда Apple Intelligence тақдим этилганда, янгиланган Siri асосий имкониятлардан бири сифатида эълон қилинган эди. Бироқ муҳандислик муаммолари ва хатолар туфайли компания Siri'нинг янги версиясини чиқариш муддатини бир неча бор ортга сурди. Бу кечикишлар охир-оқибат iPhone 16 нинг сунъий интеллект имкониятларини реклама қилиш билан боғлиқ даъволар бўйича 250 миллион долларлик келишувга сабаб бўлди.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай йўқотишлар ва ёпилишлар шунчаки муваффақиятсизликлар статистикаси эмас, балки бутун саноат учун муҳим сабоқ вазифасини бажаради. Бозордаги рақобат ва тез ўзгарувчан талаблар компаниялардан янада эҳтиёткор ҳамда асосли қадамлар ташлашни талаб қилмоқда.

Сунъий интеллектOpenAIAppleТехнологияларСтартаплар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиRealme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиБугун, 00:21Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаХитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаКеча, 23:22iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиiQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиКеча, 20:51Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиSamsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиКеча, 20:26Apple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиApple M5 Ultra процессори Geekbench тестида AMD гигантини ортда қолдирдиКеча, 19:54Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиКеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади