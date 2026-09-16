Лионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқда

·17·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лионель Месси ўз уйидаги мухлислар билан хайрлашиш учун Аргентина терма жамоасига қайтмоқда.
  • У 6-октабр куни Буенос-Айресдаги «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувида майдонга тушиши кутилмоқда.
  • Ушбу ўйин 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки ўйинларга тайёргарлик кўраётган «албиселесте» учун муҳим аҳамиятга эга.

Аргентина терма жамоаси афсонавий сардори Лионель Месси ўз уйидаги мухлислар билан хайрлашиш учун миллий жамоа сафига сенсацион тарзда қайтадиган бўлди. Goal.com хабар қилишича, 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки ўйинларга тайёргарлик кўраётган «албиселесте» таркибидан ўрин олган юлдуз футболчи ўзининг сўнгги халқаро учрашувини ўтказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби октябрь ойидаги FIFA ойида ўтказиладиган ўртоқлик ўйинлари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилган. Бош жамоа сафидан вақтинча кетганини эълон қилган Месси айнан ватандошлари қаршисида муносиб хайрлашув оқшомини ўтказиш мақсадида яна майдонга тушишга рози бўлган.

Тарихий оқшом ва жаҳон чемпионлари йиғини

Аргентина футбол ассоциацияси (АФА) президенти Чики Тапианинг таъкидлашича, ушбу ўйин бутун мамлакат учун унутилмас воқеага айланади. Ўйин 6-октабр куни Буенос-Айресдаги машҳур «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши кечади.

АФА раҳбарияти 2022-йилда Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида зафар қучган барча футболчиларни ўз оила аъзолари билан биргаликда ушбу тарихий оқшомда ҳозир бўлишга таклиф қилмоқда. Мухлислар дунёнинг энг яхши футболчисининг «сўнгги тангосини» ўз кўзлари билан кўриш имкониятига эга бўладилар.

Янги авлод ва таркибдаги ўзгаришлар

Бош мураббий Лионель Скалони тажрибали футболчилар билан бир қаторда Европанинг кучли чемпионатларида тўп сураётган ёш истеъдодларни ҳам миллий жамоага жалб этди. Хусусан, таркибдан Роман Вега, Матиас Соуле, Франко Мастантуоно, Джанлука Престианни ҳамда Сантиаго Кастро каби истиқболли ёшлар жой олди.

Шунингдек, жамоага Агустин Гиай ва Леонардо Балерди каби футболчилар қайтишди. Ҳимоячи Леонардо Балерди жароҳат туфайли олдинги мундиални ўтказиб юборган эди ва энди миллий жамоага ёрдам беришга шай. Шу билан бирга, дисквалификация ва нафақага чиққани сабабли Леандро Паредес, Николас Отаменди каби тажрибали ўйинчилар бу сафарги йиғиндан четда қолишди.

Олдинда турган синовлар ва мураббий келажаги

Дастлаб Хитойда ўтказилиши режалаштирилган турнир бекор қилингач, Аргентина терма жамоаси Жанубий Америка ва Африка вакилларига қарши ўртоқлик ўйинларини ташкил этди. Жамоа 30-сентябрь куни Кордова шаҳрида Боливия билан, 3-октабр куни Буркина-Фасо билан, 6-октабр куни эса Буенос-Айресда Бенин билан баҳс олиб боради.

Ушбу ҳиссиётларга бой ўйинлардан ташқари, бош мураббий Лионель Скалонинг келажаги ҳам жамоатчилик эътиборида қолмоқда. Мутахассиснинг амалдаги шартномаси декабрь ойида якунига етиши сабабли АФА унинг хизматларини келгусида ҳам сақлаб қолиш устида иш олиб бормоқда.

Лионель МессиАргентинаСкалониФутболЎртоқлик ўйини
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиДиего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиКеча, 23:20«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!Кеча, 23:16 «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқдиКеча, 22:10«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олдиКеча, 21:37«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқдаКеча, 19:54Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиКеча, 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?