Лионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лионель Месси ўз уйидаги мухлислар билан хайрлашиш учун Аргентина терма жамоасига қайтмоқда.
- У 6-октабр куни Буенос-Айресдаги «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши ўтказиладиган ўртоқлик учрашувида майдонга тушиши кутилмоқда.
- Ушбу ўйин 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки ўйинларга тайёргарлик кўраётган «албиселесте» учун муҳим аҳамиятга эга.
Аргентина терма жамоаси афсонавий сардори Лионель Месси ўз уйидаги мухлислар билан хайрлашиш учун миллий жамоа сафига сенсацион тарзда қайтадиган бўлди. Goal.com хабар қилишича, 2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки ўйинларга тайёргарлик кўраётган «албиселесте» таркибидан ўрин олган юлдуз футболчи ўзининг сўнгги халқаро учрашувини ўтказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби октябрь ойидаги FIFA ойида ўтказиладиган ўртоқлик ўйинлари учун кенгайтирилган таркибни эълон қилган. Бош жамоа сафидан вақтинча кетганини эълон қилган Месси айнан ватандошлари қаршисида муносиб хайрлашув оқшомини ўтказиш мақсадида яна майдонга тушишга рози бўлган.
Тарихий оқшом ва жаҳон чемпионлари йиғиниАргентина футбол ассоциацияси (АФА) президенти Чики Тапианинг таъкидлашича, ушбу ўйин бутун мамлакат учун унутилмас воқеага айланади. Ўйин 6-октабр куни Буенос-Айресдаги машҳур «Монументал» стадионида Бенин терма жамоасига қарши кечади.
АФА раҳбарияти 2022-йилда Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатида зафар қучган барча футболчиларни ўз оила аъзолари билан биргаликда ушбу тарихий оқшомда ҳозир бўлишга таклиф қилмоқда. Мухлислар дунёнинг энг яхши футболчисининг «сўнгги тангосини» ўз кўзлари билан кўриш имкониятига эга бўладилар.
Янги авлод ва таркибдаги ўзгаришларБош мураббий Лионель Скалони тажрибали футболчилар билан бир қаторда Европанинг кучли чемпионатларида тўп сураётган ёш истеъдодларни ҳам миллий жамоага жалб этди. Хусусан, таркибдан Роман Вега, Матиас Соуле, Франко Мастантуоно, Джанлука Престианни ҳамда Сантиаго Кастро каби истиқболли ёшлар жой олди.
Шунингдек, жамоага Агустин Гиай ва Леонардо Балерди каби футболчилар қайтишди. Ҳимоячи Леонардо Балерди жароҳат туфайли олдинги мундиални ўтказиб юборган эди ва энди миллий жамоага ёрдам беришга шай. Шу билан бирга, дисквалификация ва нафақага чиққани сабабли Леандро Паредес, Николас Отаменди каби тажрибали ўйинчилар бу сафарги йиғиндан четда қолишди.
Олдинда турган синовлар ва мураббий келажагиДастлаб Хитойда ўтказилиши режалаштирилган турнир бекор қилингач, Аргентина терма жамоаси Жанубий Америка ва Африка вакилларига қарши ўртоқлик ўйинларини ташкил этди. Жамоа 30-сентябрь куни Кордова шаҳрида Боливия билан, 3-октабр куни Буркина-Фасо билан, 6-октабр куни эса Буенос-Айресда Бенин билан баҳс олиб боради.
Ушбу ҳиссиётларга бой ўйинлардан ташқари, бош мураббий Лионель Скалонинг келажаги ҳам жамоатчилик эътиборида қолмоқда. Мутахассиснинг амалдаги шартномаси декабрь ойида якунига етиши сабабли АФА унинг хизматларини келгусида ҳам сақлаб қолиш устида иш олиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…