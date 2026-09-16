Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади

·5·Спорт
Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади

«Барселона» бош мураббийи Ханси Флик клубнинг ёш истеъдод эгаси Ламине Ямални нуфузли «Олтин тўп» мукофотига муносиб кўриб олиб бораётган тарғибот кампаниясини қатъий ҳимоя қилди. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис яқинлашиб келаётган Расинг Santander жамоасига қарши Ла Лига ўйини олдидан ўтказилган матбуот анжуманида мазкур мавзу ва жамоанинг келгусидаги режалари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги пайтларда ёш ҳужумчининг ўзининг ушбу мукофотга лойиқлиги ҳақидаги очиқ-ойдин баёнотлари футбол жамоатчилигида кенг муҳокамаларга сабаб бўлаётган эди. Ханси Флик ўзининг матбуот анжуманидаги чиқишида шогирдининг бу ишончини тўла қўллаб-қувватлашини билдирди ва нима учун клуб бу кампанияни қўллаб-қувватлаётганини тушунтириб ўтди.

Ламине Ямалнинг майдондаги ишончи

Фликнинг таъкидлашича, Ямалнинг ўзига бўлган юқори ишончи унинг майдондаги ҳаракатларига ва ҳал қилувчи вазиятлардаги натижаларига бевосита ижобий таъсир кўрсатмоқда. Мураббий футболчининг очиқкўнгиллиги ва самимийлигини юқори баҳолади.

«Нега энди Ламине учун кампания уюштирмаслигимиз керак? У бизнинг футболчимиз ва мен ўзига ишонган ўйинчиларни қўллаб-қувватлайман. Ўйлайманки, бу ажойиб ғоя. Агар у ўзини бунга лойиқ деб топса, демак, мен ҳам шундай ўйлайман», — дея қайд этди Ханси Флик.

Келажак режалари ва Чемпионлар лигаси финали

Матбуот анжуманида шунингдек, Камп Ноу стадиони 2029 йилги Чемпионлар лигаси финалига мезбонлик қилиши расман эълон қилингани ҳам муҳокама марказида бўлди. Германиялик мутахассис каталонияликлар аренасида ҳал қилувчи учрашув ўтказилишидан мамнунлигини яширмади.

Шу билан бирга, Флик ўша вақтга келиб жамоа бошқарувида қолиш-қолмаслиги борасида ҳозирча аниқ фикр билдирмади. Унинг сўзларига кўра, энг асосий мақсад мазкур нуфузли мусобақада ғолиб чиқиш бўлиб турибди ва мураббий ҳозирги жараёндан завқ олиб ишламоқда.

Ханси ФликЛамине ЯмалБарселонаОлтин топЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқдаЛионель Месси Аргентина терма жамоасига қайтмоқдаБугун, 02:19Диего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиДиего Симеоне 2026 йилги Олтин тўп учун Лионель Мессини танладиКеча, 23:20«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!«Ал-Айн» «Ан-Наср» дарвозасига жавобсиз 4 та гол урди — Элит ОЧЛ да улкан сенсация!Кеча, 23:16 «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқди «Андижон» «Олимпик-МобиУз» тўсиғини драматик тарзда енгиб, чорак финалга чиқдиКеча, 22:10«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олдиКеча, 21:37«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқда«Ўйинчиликдан клуб хўжайинлигига!»: Роналду «Ан-Наср»ни сотиб олишга тайёрланмоқдаКеча, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?