Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади
«Барселона» бош мураббийи Ханси Флик клубнинг ёш истеъдод эгаси Ламине Ямални нуфузли «Олтин тўп» мукофотига муносиб кўриб олиб бораётган тарғибот кампаниясини қатъий ҳимоя қилди. Goal.com хабар беришича, германиялик мутахассис яқинлашиб келаётган Расинг Santander жамоасига қарши Ла Лига ўйини олдидан ўтказилган матбуот анжуманида мазкур мавзу ва жамоанинг келгусидаги режалари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги пайтларда ёш ҳужумчининг ўзининг ушбу мукофотга лойиқлиги ҳақидаги очиқ-ойдин баёнотлари футбол жамоатчилигида кенг муҳокамаларга сабаб бўлаётган эди. Ханси Флик ўзининг матбуот анжуманидаги чиқишида шогирдининг бу ишончини тўла қўллаб-қувватлашини билдирди ва нима учун клуб бу кампанияни қўллаб-қувватлаётганини тушунтириб ўтди.
Ламине Ямалнинг майдондаги ишончиФликнинг таъкидлашича, Ямалнинг ўзига бўлган юқори ишончи унинг майдондаги ҳаракатларига ва ҳал қилувчи вазиятлардаги натижаларига бевосита ижобий таъсир кўрсатмоқда. Мураббий футболчининг очиқкўнгиллиги ва самимийлигини юқори баҳолади.
«Нега энди Ламине учун кампания уюштирмаслигимиз керак? У бизнинг футболчимиз ва мен ўзига ишонган ўйинчиларни қўллаб-қувватлайман. Ўйлайманки, бу ажойиб ғоя. Агар у ўзини бунга лойиқ деб топса, демак, мен ҳам шундай ўйлайман», — дея қайд этди Ханси Флик.
Келажак режалари ва Чемпионлар лигаси финалиМатбуот анжуманида шунингдек, Камп Ноу стадиони 2029 йилги Чемпионлар лигаси финалига мезбонлик қилиши расман эълон қилингани ҳам муҳокама марказида бўлди. Германиялик мутахассис каталонияликлар аренасида ҳал қилувчи учрашув ўтказилишидан мамнунлигини яширмади.
Шу билан бирга, Флик ўша вақтга келиб жамоа бошқарувида қолиш-қолмаслиги борасида ҳозирча аниқ фикр билдирмади. Унинг сўзларига кўра, энг асосий мақсад мазкур нуфузли мусобақада ғолиб чиқиш бўлиб турибди ва мураббий ҳозирги жараёндан завқ олиб ишламоқда.
Изоҳлар 0
…