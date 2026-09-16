SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқда

·3·Техно
SpaceX Starship кийимини Мечазилла ёрдамида тутишга ҳозирлик кўрмоқда

Аэрокосмик соҳада янги даврни бошлаб бераётган SpaceX компанияси Starship дастурининг энг муҳим ва мураккаб босқичларидан бирига яқинлашмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, компания космик кема корпусини бевосита старт минорасининг механик манипуляторлари ёрдамида ҳавод тутиб олиш тизимини синовдан ўтказишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу технология келгусида бутун тизимни тўлиқ кўп марталик фойдаланишга ўтказиш йўлидаги асосий қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, навбатдаги 14-синов парвози ушбу мураккаб жараёндан олдинги сўнгги қадам бўлиши кутилмоқда. Агар барча жараёнлар режадагидек кечса, кейинги — 15-парвоз вақтида SpaceX Starship кемасини старт мажмуасига қайтариб, унинг механик "қўллари" ёрдамида тутиб олишга уриниб кўради. Мазкур технология аллақачон Super Heavy биринчи босқичини қайтариш жараёнида ҳам татбиқ этилмоқда.

Муваффақият эҳтимоли ва техник тафсилотлар

Илон Маскнинг баҳолашича, Starship кемасини биринчи уринишдаёқ миноранинг механик манипуляторлари ёрдамида тутиб қолиш эҳтимоли 50–60 фоизни ташкил этади. Унга кўра, олдинги синовларнинг бирида кема Ерга шу қадар аниқлик билан қайтганки, агар ўша пайтда тегишли минора тайёр бўлганида, уни аллақачон ушлаб қолиш имконияти мавжуд бўлар эди.

Шунингдек, SpaceX олдига қўйилган яна бир улкан мақсад — илгари фойдаланилган Starship ва Super Heavy аппаратларини қайта учиришдир. Компания бундай синовларни 2026-йилнинг охири ёки 2027-йилнинг бошларида ўтказишни режалаштирмоқда. Мутахассислар фикрича, айнан 2027-йил тўлиқ кўп марталик фойдаланиш ва тезкор парвозларга эришиш даври бўлиши мумкин.

Тўлиқ кўп марталик тизим ва келажак режалари

Анъанавий Falcon 9 ракеталаридан фарқли ўлароқ, Starship лойиҳасида нафақат биринчи тезлаткич, балки космик кеманинг ўзи ҳам қайта тикланиши ва қайта учирилиши кўзда тутилган. Бунда техникани шунчаки қайтариш эмас, балки уни йўловчи самолётлари каби минимал хизмат кўрсатиш билан қисқа муддатда қайта фазога чиқариш назарда тутилган.

Иккала босқичнинг тезкор қайта ишлатилиши орбиталарга юк ташиш харажатларини кескин камайтириш имконини беради. Келгусида эса SpaceX ушбу технологияга таяниб, Ойс ва Марс сари кенг кўламли узоқ муддатли космик миссияларни амалга оширишни мақсад қилган. Бироқ бунинг учун аввало кема хавфсиз тарзда тутилиши ва қайта тикланишини амалда исботлаш талаб этилади.

SpaceXStarshipИлон МаскМечазиллаКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиОлимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишдиБугун, 01:29SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиБугун, 00:52Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиRealme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларСунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларБугун, 00:20Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаХитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаКеча, 23:22iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиiQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиКеча, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади