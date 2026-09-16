Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишди

·4·Техно
Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишди

СEТИ Институте тадқиқотчилари ўзгаериқ цивилизациялар фаолияти изларини топишнинг ғайриоддий усулини илгари суришди — улар Ернинг табиий йўлдоши тупроғидан микроскопик сунъий заррачаларни қидиришни тавсия қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, миллиардлаб йиллар давомида Ой космосдан келган моддалар ўзига хос архивида тўпланган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

арХив препринтлар серверида чоп этилган ва ҳозирда Интернатионал Жоурнал оф Астробиологй нашри томонидан кўриб чиқилаётган илмий ишда ушбу ғоя батафсил баён этилган. ixbt.com маълумотига кўра, гап ривожланган цивилизациялар космик фаолияти ёки йирик муҳандислик лойиҳалари натижасида яратилиши мумкин бўлган микроблар ҳажмидаги техносигнатуралар ҳақида кетмоқда.

Агар бундай объектлар миллиардлаб йил давомида сақланиб қолса, уларнинг бир қисми юлдузлараро муҳитга, сўнгра Қуён системасига ўтиб, Ой юзасига чўкиши эҳтимоли мавжуд. Муаллифларнинг таъкидлашича, Ер билан солиштирганда айнан Ой бундай тадқиқотлар учун энг қулай жой ҳисобланади.

Нима учун айнан Ой танланди

Сайёрамиздан фарқли ўлароқ, Ердаги атмосфера, суюқ сув ва фаол геологик жараёнлар қадимий изларни аста-секин йўқ қилиб юборади. Ой реголити эса космик моддаларни миллиардлаб йиллар давомида ўзгаришсиз сақлаб қолишга қодир идеал муҳит бўлиб хизмат қилади.

Биринчи босқичдаги тажриба учун олимлар тахминан бир куб метр рецент реголитни ўрганишни таклиф этмоқда. Олинган намуналар электрон микроскопия, материалшунослик усуллари ҳамда табиий зарралар орасидан ғайриоддий тузилмаларни аниқлашга қодир сунъий интеллектга асосланган компьютер кўриш тизимлари ёрдамида таҳлил қилинади.

Келажакдаги миссиялар ва илмий аҳамият

Янги ой дастурларининг пайдо бўлиши бундай ғояларни амалга оширишни янада реалистик қилмоқда. Хусусан, Artemis ва Чанғэ дастурлари Ой юзасини янада чуқурроқ ўрганиш ва йўлдошнинг турли ҳудудларидан янги намуналарни Ерга етказиб беришни назарда тутади.

Ҳатто ҳеч қандай сунъий заррачалар топилмаса ҳам, бундай тажриба фан учун улкан қийматга эга бўлади. У космик объектларнинг мавжудлигига доир чегараларни белгилашга ёрдам беради ва юлдузлараро чанг Галактика бўйлаб қандай кўчиши ҳамда ой тупроғида қандай сақланишини тушунишни яхшилайди.

Мазкур ёндашувнинг классик СEТИ лойиҳаларидан асосий фарқи қидирув объектининг ўзидадир. Олимлар радиостигналлар ёки мавжуд цивилизациялар белгиларини эмас, балки қадимий ва аллақачон йўқ бўлиб кетган цивилизациялар қолдирган технологияларнинг моддий изларини топишни мақсад қилиб қўйишган.

ОйСEТИТехносигнатураКосмосИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиSpaceX тарихидаги энг муҳим синов: Starship орбитага чиқадиБугун, 00:52Realme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиRealme 16 Pro Гарри Поттер Эдитион смартфони расман намойиш этилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларСунъий интеллект қабристони: ёпилиб кетган йирик стартаплар ва лойиҳаларБугун, 00:20Хитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаХитой яримўтказгичлар бозорида етакчиларни қувиб етмоқдаКеча, 23:22iQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиiQOO 16 смартфони 165 Hz экран ва 8400 мА соат аккумулятор билан тақдим этиладиКеча, 20:51Samsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиSamsung Европада янги Galaxy A18 4G смартфонини намойиш этдиКеча, 20:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади