Олимлар Ойдан ўзгаериқ цивилизациялар изларини қидиришни таклиф қилишди
СEТИ Институте тадқиқотчилари ўзгаериқ цивилизациялар фаолияти изларини топишнинг ғайриоддий усулини илгари суришди — улар Ернинг табиий йўлдоши тупроғидан микроскопик сунъий заррачаларни қидиришни тавсия қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, миллиардлаб йиллар давомида Ой космосдан келган моддалар ўзига хос архивида тўпланган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
арХив препринтлар серверида чоп этилган ва ҳозирда Интернатионал Жоурнал оф Астробиологй нашри томонидан кўриб чиқилаётган илмий ишда ушбу ғоя батафсил баён этилган. ixbt.com маълумотига кўра, гап ривожланган цивилизациялар космик фаолияти ёки йирик муҳандислик лойиҳалари натижасида яратилиши мумкин бўлган микроблар ҳажмидаги техносигнатуралар ҳақида кетмоқда.
Агар бундай объектлар миллиардлаб йил давомида сақланиб қолса, уларнинг бир қисми юлдузлараро муҳитга, сўнгра Қуён системасига ўтиб, Ой юзасига чўкиши эҳтимоли мавжуд. Муаллифларнинг таъкидлашича, Ер билан солиштирганда айнан Ой бундай тадқиқотлар учун энг қулай жой ҳисобланади.
Нима учун айнан Ой танландиСайёрамиздан фарқли ўлароқ, Ердаги атмосфера, суюқ сув ва фаол геологик жараёнлар қадимий изларни аста-секин йўқ қилиб юборади. Ой реголити эса космик моддаларни миллиардлаб йиллар давомида ўзгаришсиз сақлаб қолишга қодир идеал муҳит бўлиб хизмат қилади.
Биринчи босқичдаги тажриба учун олимлар тахминан бир куб метр рецент реголитни ўрганишни таклиф этмоқда. Олинган намуналар электрон микроскопия, материалшунослик усуллари ҳамда табиий зарралар орасидан ғайриоддий тузилмаларни аниқлашга қодир сунъий интеллектга асосланган компьютер кўриш тизимлари ёрдамида таҳлил қилинади.
Келажакдаги миссиялар ва илмий аҳамиятЯнги ой дастурларининг пайдо бўлиши бундай ғояларни амалга оширишни янада реалистик қилмоқда. Хусусан, Artemis ва Чанғэ дастурлари Ой юзасини янада чуқурроқ ўрганиш ва йўлдошнинг турли ҳудудларидан янги намуналарни Ерга етказиб беришни назарда тутади.
Ҳатто ҳеч қандай сунъий заррачалар топилмаса ҳам, бундай тажриба фан учун улкан қийматга эга бўлади. У космик объектларнинг мавжудлигига доир чегараларни белгилашга ёрдам беради ва юлдузлараро чанг Галактика бўйлаб қандай кўчиши ҳамда ой тупроғида қандай сақланишини тушунишни яхшилайди.
Мазкур ёндашувнинг классик СEТИ лойиҳаларидан асосий фарқи қидирув объектининг ўзидадир. Олимлар радиостигналлар ёки мавжуд цивилизациялар белгиларини эмас, балки қадимий ва аллақачон йўқ бўлиб кетган цивилизациялар қолдирган технологияларнинг моддий изларини топишни мақсад қилиб қўйишган.
Изоҳлар 0
…