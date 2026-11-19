Prices for MacBook Pro M5 and M6 models announced
The prices for Apple MacBook Pro laptops as of November 19, 2026, have been revealed. The list includes models with M5, M5 Pro, M5 Max, and the new M6 processors. Discounts are also available on certain configurations.
MacBook Pro M5, 14-inch (2025):
• 16/1 TB — $1870
• 24/1 TB — $2200
MacBook Pro M5 Pro, 14-inch (2026):
• 24/1 TB — $2320
• 48/1 TB — $3500
• 36/2 TB (M5 Max) — $3850
MacBook Pro M5 Pro, 16-inch (2026):
• 24/1 TB — $2630
• 48/1 TB — $3550
• 64/1 TB — $3900
• 36/2 TB (M5 Max) — $3850
• 48/2 TB (M5 Max) — $4550
MacBook Pro M6, 14-inch (2026):
• 32/1 TB — $2799
MacBook Pro M5 Pro, 16-inch (2026), ProLED XDR display:
• 24/1 TB — $3999
Prices change almost daily. Significant discounts have been applied to some models. The listed prices are accurate as of November 19, 2026.
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