Noruega y Turquía logran grandes victorias

A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los intensos partidos amistosos de las selecciones nacionales brindan una verdadera fiesta a los aficionados al fútbol. Anoche, varios equipos europeos de primer nivel pusieron a prueba su fuerza antes del próximo gran torneo.

En el derbi escandinavo, la selección nacional de Noruega recibió a su eterno rival, Suecia, en Oslo. El encuentro mostró un dominio absoluto de los locales, que terminaron con una victoria convincente por 3-1. El delantero Jørgen Strand Larsen anotó un doblete, mientras que el talentoso centrocampista Antonio Nusa añadió otro tanto. El único gol de Suecia fue obra de su delantero estrella, Alexander Isak.

En otro emocionante encuentro, la selección nacional de Turquía se enfrentó a Macedonia del Norte. Los «Sultanes» no dieron ninguna oportunidad a sus rivales durante todo el partido, logrando una contundente victoria por 4-0. Los pupilos de Vincenzo Montella, Orkun Kökçü, Kaan Uzun, Arda Güler y Barış Yılmaz, lograron marcar para su equipo.

A continuación, puede consultar los informes detallados de estos interesantes partidos amistosos:

Partidos amistosos

Noruega — Suecia 3:1

Goles: Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Turquía — Macedonia del Norte 4:0

Goles: Orkun Kökçü 2, Kaan Uzun 16, Arda Güler 53, Barış Yılmaz 70.