Lamine Yamal llevará el número 19 en la Copa del Mundo

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Lamine Yamal llevará el número 19 en la Copa del Mundo

La selección española ha anunciado los dorsales oficiales para la próxima Copa del Mundo. La joven estrella Lamine Yamal, conocido por sus brillantes actuaciones con el Barcelona, lucirá la camiseta número 19 en su primer gran torneo. Así lo informa Goal.com .

La decisión más inesperada en el reparto de dorsales tiene que ver con el centrocampista Gavi. El icónico número 9, habitualmente reservado para los delanteros centro, ha sido asignado a este talentoso centrocampista. Anteriormente, este número fue llevado por goleadores como Fernando Torres y Alvaro Morata. Esta situación ha provocado intensos debates entre aficionados y expertos.

Además, Dani Olmo se ha hecho con el prestigioso número 10, mientras que Nico Williams eligió el 17 y Mikel Oyarzabal el 21. Entre los porteros, David Raya tomó el número 1 y Unai Simon el 23. El hecho de que España se haya alejado del sistema tradicional de dorsales del 1 al 11 ha provocado diversas reacciones en las redes sociales.

El seleccionador Luis de la Fuente valoró positivamente las posibilidades de su equipo antes del torneo. "Aunque estemos entre los favoritos, no debemos olvidar la prudencia. Debemos mantener los pies en el suelo. Somos uno de los principales aspirantes al título junto a Inglaterra o Francia", subrayó el técnico.

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Nodirbek Razzokov
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