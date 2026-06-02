Newcastle fichará a un nuevo delantero por 51 millones de libras para reemplazar a Anthony Gordon

Newcastle United está explorando la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión de 51 millones de libras esterlinas por el extremo del Real Betis, Abde Ezzalzouli, durante el mercado de fichajes de verano. El internacional marroquí es visto como el candidato principal para reemplazar a Anthony Gordon, quien se ha marchado al Barcelona. Esto según Goal.com informa.

Según el diario Mirror, el Newcastle ha identificado a la estrella del Betis para llenar el vacío en la banda izquierda. El equipo de Eddie Howe tuvo que acelerar sus planes de refuerzo tras vender a Gordon al Barcelona por 70 millones de libras. Abde Ezzalzouli, de 24 años, ha registrado 15 goles y 13 asistencias esta temporada, contribuyendo enormemente a la clasificación de su equipo para la Champions League.

Formado en la academia del Barcelona, este jugador destaca por su alto nivel de juego y su confianza. En una entrevista antes de un partido contra el Chelsea el año pasado, enfatizó que juega sin miedo contra cualquier rival. Los ojeadores del Newcastle han seguido al jugador directamente en partidos de La Liga contra el Elche y el Real Oviedo.

Aunque el Newcastle aún no ha presentado una oferta oficial, el club intenta cerrar el traspaso lo más rápido y discretamente posible. Ezzalzouli se está preparando actualmente con la selección de Marruecos para la Copa del Mundo. Las Urracas podrían tener que competir con rivales como el Tottenham y el Aston Villa para concretar este fichaje.