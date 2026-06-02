Christophe Dugarry llama payasos a los jugadores del Arsenal

El exdelantero de la selección francesa Christophe Dugarry criticó duramente al Arsenal de Mikel Arteta tras su derrota en la final de la Champions League. El campeón del mundo calificó al club londinense de "banda de payasos" por utilizar una táctica excesivamente defensiva y les acusó de llegar a Budapest con una arrogancia excesiva. Así lo informa Goal.com informa .

El Arsenal se enfrentó al PSG en la final de la Champions League 2026 y perdió en la tanda de penaltis tras terminar el partido 1-1. A pesar de que Kai Havertz abrió el marcador en el minuto 6, los campeones ingleses se encerraron en defensa durante todo el encuentro, cediendo la iniciativa al rival.

"Solo vimos a un equipo del Arsenal tratando de despejar el balón y perder tiempo. Era insoportable", dijo Dugarry en RMC Sport. En su opinión, ganar la Champions League con un fútbol tan aburrido es una traición al amor por el juego. Dugarry destacó que los londinenses actuaron en contra de su propia historia y estilo ofensivo.

El exjugador también recordó las declaraciones previas al partido de Mikel Arteta: "Llegaron con una gran arrogancia, Arteta decía 'les vamos a ganar'. Me alegro de que el Arsenal haya perdido. Si alguna vez quieren ganar, tienen que empezar a jugar al fútbol. ¡Esto no es el Arsenal! Este club tiene su propio legado y estilo. No pueden jugar así".

El excentrocampista del Chelsea Craig Burley también afirmó en ESPN que la táctica de los londinenses fue errónea. Según él, es incomprensible que un equipo que marca en el minuto 6 solo intente defenderse hasta el minuto 90. El Arsenal debe ahora aprender de esta derrota y prepararse para la nueva temporada.