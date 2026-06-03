El Real Madrid encuentra un competidor para Trent Alexander-Arnold

El Real Madrid tiene como objetivo fichar a un nuevo lateral derecho para competir con Trent Alexander-Arnold la próxima temporada. El gigante español está considerando al defensa del Inter, Denzel Dumfries. Al mismo tiempo, el club ha acelerado las negociaciones para el traspaso del defensa central del Liverpool, Ibrahima Konate. Los madrileños planean completar ambos fichajes antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Así lo informa Goal.com .

Según el diario Marca, el Real Madrid está tomando medidas para reforzar su línea defensiva tras la irregular temporada de debut de Trent Alexander-Arnold. La temporada pasada, el jugador de 27 años compartió el flanco derecho con Dani Carvajal, pero surgió un gran vacío tras la finalización del contrato de la leyenda española y su salida del equipo. Trent disputó 30 partidos y dio 5 asistencias, pero las lesiones musculares le frenaron.

Para complicar aún más la situación, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dejó inesperadamente a Trent fuera de la convocatoria para el Mundial, eligiendo a Tino Livramento en su lugar. Por ello, el "Club Real" se ha decantado por Denzel Dumfries como una alternativa fiable. A pesar de tener contrato con el Inter hasta 2028, el club italiano está dispuesto a dejar salir al neerlandés de 30 años por un precio más asequible.

Mientras tanto, el Real Madrid centra su atención en el fichaje de Ibrahima Konate para fortalecer el centro de la defensa. El defensa del Liverpool se ha negado a renovar su contrato, lo que ha acelerado las negociaciones que se llevan a cabo desde febrero. Curiosamente, Kylian Mbappe está participando activamente en este traspaso. El delantero, que se encuentra con la selección francesa, está intentando convencer a su compatriota para que se traslade a España. Konate bromeó: "Mbappe me llama cada dos horas".

Estas operaciones de traspaso también han sido aprobadas por Jose Mourinho, quien se espera que tome las riendas del equipo tras las elecciones presidenciales. La directiva del Real Madrid quiere fichar oficialmente a ambos jugadores antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de afrontar la nueva temporada con una plantilla totalmente formada.