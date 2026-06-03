La valoración de Abdukodir Khusanov en el Manchester City sube a 50 millones de euros

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La valoración de Abdukodir Khusanov en el Manchester City sube a 50 millones de euros

Manchester City defensa y miembro de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Khusanovha visto aumentar significativamente su valor de transferencia en el portal Transfermarkt. Según los datos actualizados, el valor del central uzbeko ha subido 15 millones de euros y ahora se estima en 50 millones de euros.

Este resultado consolida aún más la posición de Abdukodir Khusanov como uno de los futbolistas más valiosos no solo de Uzbekistán, sino de toda Asia. Según el portal, Khusanov ha mantenido su estatus como el jugador más valioso de Asia. Su perseguidor más cercano es el futbolista japonés Keishu Sano, cuyo valor de transferencia asciende a 40 millones de euros.

Cabe recordar que Abdukodir Khusanov se incorporó al Manchester City en enero de 2025. El gigante inglés pagó 40 millones de euros por su traspaso, y el acuerdo incluía 10 millones de euros adicionales en bonos. El central ha conquistado dos títulos con los Citizens esta temporada: la FA Cup y la EFL Cup.

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Nodirbek Razzokov
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