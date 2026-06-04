Diego Simeone quiere llevar a Mason Greenwood al Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha identificado a Mason Greenwood como el principal objetivo para reforzar la línea ofensiva. El gigante español planea cambios serios en el ataque, y Simeone considera al delantero inglés el "delantero perfecto" para su sistema táctico. Según Goal.com informa .

Greenwood demostró que podía adaptarse a las condiciones de La Liga durante su cesión en el Getafe la temporada pasada. Actualmente brillando en el Marsella, compitiendo con el Paris Saint-Germain y otros gigantes, el futbolista de 24 años sigue impresionando al cuerpo técnico del Atlético de Madrid con su velocidad y capacidad de definición.

El club Marsella no está dispuesto a dejar ir a su estrella fácilmente. Según los informes, el club francés ha fijado un precio de 100 millones de euros para el jugador, quien ha registrado 26 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. El director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, declaró que están dispuestos a considerar cualquier oferta beneficiosa.

La concreción de este traspaso depende en gran medida del destino de Julian Alvarez. Aunque la directiva del Atlético de Madrid niega los rumores sobre el traslado del delantero argentino al FC Barcelona, si llega una oferta importante por Alvarez, los fondos podrían destinarse al fichaje de Greenwood.

Por ahora, el precio de 100 millones de euros sigue siendo el principal obstáculo para el Atlético de Madrid. Sin embargo, Simeone enfatiza la necesidad de sangre nueva en el ataque, y se espera que el traspaso de Mason Greenwood se convierta en uno de los acuerdos más sensacionales del mercado de verano.