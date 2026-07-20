Gafas con inteligencia artificial provocan el primer caso penal en un examen

En Corea del Sur, se ha iniciado el primer caso penal en la historia del país relacionado con el uso de gafas inteligentes con tecnología de inteligencia artificial durante un examen nacional de cualificación. Así lo informó The Independent.

Se ha informado que, en mayo, un hombre de unos 40 años fue sospechoso de utilizar gafas inteligentes con capacidades de IA en un examen para obtener un certificado de ingeniero en seguridad contra incendios.

Durante el examen, los supervisores notaron un reflejo inusual en los cristales de las gafas y revisaron al participante. En los interrogatorios posteriores, el hombre confesó y declaró que él mismo había desarrollado la aplicación de IA para este dispositivo. Según sus palabras, el objetivo era probar el programa en condiciones reales de examen.

La fiscalía del distrito de Gwangju ha abierto un caso penal por violar los requisitos de la «Ley de Cualificación Técnica Nacional».

Las autoridades señalaron que este no es un caso único. En mayo, también se identificó a dos jóvenes ciudadanos en Seúl y Mokpo intentando usar gafas inteligentes con IA en exámenes de cualificación técnica nacional.

Asimismo, se han registrado dispositivos similares en los exámenes internacionales de inglés TOEIC. Dos de estos casos fueron descubiertos en mayo y otro en junio.

Tras estos sucesos, Corea del Surha puesto sobre la mesa la cuestión de reforzar los requisitos de seguridad en los exámenes. Las entidades organizadoras están debatiendo la propuesta de incluir oficialmente las gafas inteligentes con IA en la lista de dispositivos prohibidos y endurecer las penas para quienes las utilicen.

Los expertosexplican que, a diferencia de los dispositivos con cámara convencionales, estas gafas inteligentes analizan el texto capturado, envían las preguntas al sistema de IA y pueden entregar las respuestas listas al usuario a través de la pantalla o audio.