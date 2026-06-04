José Mourinho podría ser el entrenador del Real Madrid: se revela la condición clave

José Mourinho podría regresar inesperadamente como entrenador principal del Real Madrid. Sin embargo, este nombramiento depende directamente del resultado de las próximas elecciones presidenciales del club. El presidente actual, Florentino Pérez, está utilizando la candidatura del especialista portugués para atraer a los votantes. Así lo informa Goal.com informe .

Florentino Pérez y su rival Enrique Riquelme compiten en la carrera presidencial. Mientras Pérez promete traer a José Mourinho e Ibrahima Konaté al equipo, Riquelme intenta impresionar a los votantes con fichajes más grandes: Erling Haaland y Rodri. Las elecciones que se celebrarán el domingo determinarán el futuro dirección del club.

Florentino Pérez presentó un video que indica que ya se ha llegado a un acuerdo con José Mourinho. En él, el entrenador de 63 años aparece con la equipación del Real Madrid. El club Benfica también confirmó a través de la bolsa que se pagaría una indemnización de 15 millones de euros por Mourinho si Pérez gana. Esto es significativamente más que los 6 millones de euros estimados anteriormente.

El candidato rival Enrique Riquelme ha puesto sus ojos en las estrellas del Manchester City. Destacando el deseo de Erling Haaland de jugar para el Real Madrid, prometió que las negociaciones por Rodri comenzarían el lunes. Según Riquelme, si es elegido presidente, Rodri definitivamente se convertirá en miembro del club madrileño.

Actualmente, Florentino Pérez planea fichar al defensa del Liverpool Ibrahima Konaté como agente libre. La batalla entre los dos candidatos promete una ventana de transferencias emocionante para los aficionados del Real Madrid. La decisión final será clara después del proceso de votación del domingo.