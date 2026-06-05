Chelsea busca fichar a tres grandes delanteros en el mercado de verano...

A medida que termina la temporada en el fútbol europeo y se acerca la ventana de transferencias de verano, el refuerzo de las plantillas se ha convertido en el tema principal entre los grandes clubes. En concreto, el club inglés Chelsea tiene como objetivo renovar completamente su línea de ataque y aumentar la competencia en la delantera antes de la próxima temporada. Dado que la probabilidad de que el talentoso delantero londinense Joao Pedro se traslade al FC Barcelona de España aumenta cada día, la cuestión de comprar un nuevo delantero es actualmente muy urgente para los 'Blues'.

Según las últimas filtraciones de los medios británicos, el entrenador principal del Chelsea, Xabi Alonso, ya ha formado su lista corta e identificado a tres candidatos estrella que podrían ser invitados al equipo en verano.

Tres principales candidatos en la lista corta de Xabi Alonso

Las perspectivas de los delanteros objetivo del club londinense y las circunstancias específicas que podrían surgir en sus transferencias tienen características únicas:

Victor Osimhen (Galatasaray): El delantero nigeriano destaca por su alta productividad dondequiera que juegue. Sin embargo, se espera que el club turco exija al menos 100 millones de euros en cláusula de rescisión. Además, las altas demandas salariales de Osimhen podrían plantear algunas dificultades financieras a los londinenses.

Julian Alvarez (Atletico Madrid): El campeón del mundo argentino es visto como la opción más ideal y adecuada para el esquema táctico de Xabi Alonso. Sin embargo, completar este traspaso es bastante complejo. La razón es que el propio Alvarez ha declarado que solo dejará Madrid si recibe una oferta oficial de un único club: el FC Barcelona.

Igor Thiago (Brentford): El delantero brasileño causó gran sensación en la actual temporada de la Premier League, logrando marcar exactamente 22 goles contra los rivales. Gracias a sus brillantes actuaciones en el club, aseguró su lugar en la lista final de la selección brasileña para la Copa del Mundo de 2026. Curiosamente, fue precisamente por su culpa que Joao Pedro se quedó fuera de la lista para el Mundial. Aunque Thiago firmó un contrato a largo plazo con el Brentford en febrero de 2026, válido hasta 2031, se dice que esto no le impedirá trasladarse a un gran club este verano.

Estado actual y valor de transferencia de los candidatos

Jugador Club actual Resultado clave de la temporada / Obstáculo para el traspaso Victor Osimhen Galatasaray Cláusula de 100 millones de euros y altas demandas salariales Julian Alvarez Atletico Madrid Quiere moverse solo al FC Barcelona Igor Thiago Brentford Marcó 22 goles en la Premier League e incluido en la lista del Mundial 2026

Análisis del traspaso: La directiva del Chelsea planea dirigir los fondos procedentes del traspaso de Joao Pedro específicamente hacia la compra de un nuevo delantero. Quedará claro en las próximas semanas cuál de los tres elegirá Xabi Alonso y cómo concluirán los movimientos de los londinenses en el mercado de verano.

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