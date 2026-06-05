Southampton ficha al portero del Bayern Daniel Peretz

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Southampton ficha al portero del Bayern Daniel Peretz

Southampton ha completado el traspaso del portero del Bayern Daniel Peretz. El guardameta israelí firmó un contrato de cuatro años con el club inglés. Según los informes, la operación costó 6 millones de libras esterlinas al Southampton, según Goal.com informa .

El portero de 25 años pasó la segunda mitad de la temporada anterior cedido en el Southampton. Llegado desde Alemania en enero, Daniel Peretz se convirtió rápidamente en titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador Russell Martin. Disputó 26 partidos en todas las competiciones, jugando un papel clave en la racha de 21 partidos sin perder del equipo.

Tras haber defendido previamente los colores del Maccabi Tel Aviv y haber sido suplente de Manuel Neuer en el Bayern con siete apariciones, Peretz expresó su satisfacción por permanecer en el club inglés. En su entrevista, destacó que Southampton se ha convertido en un verdadero hogar para él y expresó su deseo de alcanzar nuevas cotas con el equipo.

Según el director técnico del club, Johannes Spors, Daniel Peretz atrajo el interés de otros equipos, pero el jugador eligió el proyecto Southampton. Sus actuaciones fiables en la FA Cup ayudaron al equipo a llegar a las semifinales.

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Nodirbek Razzokov
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