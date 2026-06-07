Pep Guardiola, impresionado por el juego del Barcelona bajo Hansi Flick

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Pep Guardiola, impresionado por el juego del Barcelona bajo Hansi Flick

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, elogió enormemente el estilo de juego del FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. El especialista catalán admitió haberse convertido en un ferviente admirador del fútbol atractivo introducido por el técnico alemán. Según sus palabras, la calidad de juego mostrada es digna de elogio, independientemente de si la plantilla está compuesta por canteranos de La Masia o por extranjeros. Así lo informa Goal.com informa .

Guardiola expresó su opinión sobre la situación actual del club catalán durante la inauguración de un nuevo campo Cruyff Court en su antigua escuela, La Salle Manresa. Destacó que los cimientos del proyecto bajo Flick son sólidos y que el equipo ha logrado resultados excelentes en la liga doméstica durante las dos últimas temporadas. Sin embargo, Pep también lanzó serias advertencias respecto a la Liga de Campeones.

"Soy un gran admirador de Hansi, lleva muchos años haciendo un trabajo excelente. Los jugadores del Barcelona se mueven de manera muy atractiva en el campo. Independientemente de los resultados, es un placer ver su juego", dijo Guardiola a los periodistas. No obstante, añadió que el éxito en el ámbito europeo no depende únicamente del estilo de juego.

Guardiola teme que el fracaso en la Liga de Campeones pueda arruinar todo un proyecto. En su opinión, no ganar el torneo continental no debería afectar negativamente la valoración global de la temporada. "La Liga de Campeones destruye proyectos. Espero que esta vez no sea así. La Liga es un signo de estabilidad. En Europa, muchos factores inesperados, como las decisiones arbitrales o las lesiones, deciden mucho", advirtió el entrenador.

El exentrenador del Barcelona instó a la directiva del club y a los aficionados a no limitarse únicamente al trofeo europeo. Según él, el crecimiento diario del equipo y las victorias en la liga doméstica son los factores clave que definen el legado del club. Cabe recordar que los catalanes ganaron la Liga de Campeones por última vez en 2015.

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Nodirbek Razzokov
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