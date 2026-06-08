Mourinho quiere ver a Bernardo Silva en la plantilla del Real Madrid

Mientras la ventana de transferencias del fútbol europeo está a punto de abrirse oficialmente, una serie de noticias revolucionarias y acuerdos sensacionales continúan llenando las páginas de los medios. La persona que se ha convertido en el objeto de la lucha más intensa entre los grandes clubes hoy es Bernardo Silva, miembro de la selección de Portugal que ha completado con éxito su colaboración con el Manchester City de Inglaterra. El especialista legendario Jose Mourinho, recientemente vuelto a llamar para dirigir el equipo por Florentino Perez, reelegido presidente del Real Madrid, quiere comenzar una nueva era en el 'Club Real' con su compatriota.

Famoso AS Según un informe exclusivo publicado por AS, el 'Special One' ha colocado a Bernardo Silva en la cima de la lista de transferencias presentada a la directiva madrileña.

Puede familiarizarse en detalle con las discusiones de transferencia que rodean al inteligente futbolista, sus estadísticas de la temporada actual y los gigantes mundiales interesados en ficharlo a través de la siguiente tabla especial integrada:

OPCIONES DE TRANSFERENCIA Y ESTADÍSTICAS DE BERNARDO SILVA

Estado y contrato del jugador Rendimiento en la temporada actual Clubes y países interesados en ficharlo Bernardo Silva

(31 años, centrocampista)



El 30 de junio su contrato actual con el Manchester City expirará oficialmente, y se convertirá en agente libre. Total en todas las competiciones jugó 53 partidos.



Marcó 3 goles y dio 5 asistencias a sus compañeros. • Real Madrid (Proyecto de Jose Mourinho)

• Barcelona (Hansi Flick aprobó el traspaso)

• Atletico Madrid y el club de su patria Benfica .

• Gigantes de Turquía, Francia, Italia y Arabia Saudita.

El mágico mediapunta portugués ha defendido honorablemente los colores del Manchester City desde 2017, ganando todos los trofeos posibles bajo Pep Guardiola. Ahora está a punto de abrir un capítulo completamente nuevo en su carrera.

El Clásico se traslada al mercado de fichajes

Informes anteriores indicaban que el traspaso de Bernardo Silva al Barcelona estaba casi cerrado y que el nuevo entrenador principal del club catalán, Hansi Flick, había dado luz verde al fichaje. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al timón del Real Madrid y la colocación de Silva en el centro de sus planes ha cambiado fundamentalmente la situación. Ahora, los dos eternos rivales de España tendrán que librar una verdadera batalla fuera del campo, en el mercado de fichajes. Además, los ricos clubes saudíes y otros grandes equipos europeos han preparado ofertas cósmicas para el genio portugués.

Análisis experto: Bernardo Silva ha completado plenamente su misión en el Manchester City, y su salida como agente libre es el mayor regalo del mercado de fichajes. Es cierto que puede que no haya marcado muchos goles esta temporada, pero su volumen de trabajo en el campo, su inteligencia táctica y su capacidad para controlar el ritmo del juego son exactamente lo que Jose Mourinho necesita. Mientras el Barcelona busca construir un nuevo sistema bajo Flick, el Real Madrid ha comenzado a reunir estrellas listas y experimentadas junto a Mourinho. La decisión de Bernardo determinará no solo su carrera, sino también el equilibrio de poder en La Liga. Veamos si el mago portugués elige a su compatriota Mourinho o el proyecto de Flick en Cataluña. ¡Nos espera una intrigante emoción!

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