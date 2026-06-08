En vísperas del Mundial 2026, listo para cautivar al mundo con su intensidad y encanto, uno de los principales rivales de nuestro grupo puso a prueba su fuerza. Las selecciones nacionales de Colombia y Jordania se enfrentaron antes de este histórico torneo organizado por EE. UU., Canadá y México. En un partido disputado en el acogedor Snapdragon Stadium de la hermosa ciudad de San Diego, los representantes sudamericanos dominaron al equipo asiático y aseguraron una victoria contundente. Este juego es particularmente significativo para los aficionados al fútbol uzbeko.

Puede revisar los detalles de este emocionante choque previo al Mundial, incluyendo números y momentos clave, en la tabla integrada especial a continuación:

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO AMISTOSO Y SITUACIÓN DEL GRUPO

Equipos y sede del partido Resultado del partido y cronología de los goles Aspectos destacados del juego Composición de los grupos en el próximo Mundial Colombia



Jordania



EE. UU., San Diego, Snapdragon Stadium 2 : 0



• Minuto 41: John Arias (1:0)

• Minuto 55: John Arias (2:0) Asistencias: James Rodríguez y Santiago Arias.



Tarjeta roja: Yazam (minuto 90, Jordania). Grupo K: Colombia, Portugal, RD del Congo, Uzbekistán



Grupo J: Jordania, Austria, Argelia, Argentina

A través de este partido amistoso, los colombianos buscaban perfeccionar sus esquemas tácticos antes de su primer partido oficial del Mundial contra la selección de Uzbekistán el 18 de junio.

El doblete de John Arias y el pase mágico de James

El partido comenzó como se esperaba con la actividad de los representantes sudamericanos. Justo antes del final de la primera mitad, en el minuto 41, el delantero John Arias abrió el marcador, aprovechando un pase preciso de la estrella experimentada y capitán del equipo, James Rodríguez. Los colombianos, que mantuvieron la iniciativa en la segunda mitad, aumentaron su ventaja en el minuto 55. El defensa suplente Santiago Arias dio un hermoso pase, que John Arias convirtió en gol, completando así su doblete. En el último minuto del partido, el jordano Yazam fue expulsado por juego brusco.

Comentario experto: El partido de Colombia contra Jordania nos dio señales importantes sobre la forma actual de nuestro rival. James Rodríguez demostró que sigue siendo un genio para crear situaciones peligrosas en el mediocampo, mientras que John Arias mostró su capacidad para aprovechar con calma las oportunidades en ataque. Al derrotar fácilmente a Jordania, otro representante asiático, los colombianos probaron que están seriamente preparados para el partido del 18 de junio contra nuestro equipo. Sin embargo, los pupilos de Fabio Cannavaro ciertamente analizarán estos movimientos tácticos en profundidad. ¡Deseamos mucho éxito a nuestra selección nacional en el próximo Mundial y esperamos victorias históricas!

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