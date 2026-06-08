Cristiano Ronaldo enseña sus famosas fintas a sus hijos

Cristiano Ronaldo, el autor de los movimientos más famosos en la historia del fútbol, ha comenzado a enseñar los secretos de su oficio a la próxima generación. Un video conmovedor que circula en las redes sociales muestra a la estrella del Al-Nassr impartiendo una sesión especial de habilidades para sus hijos en su patio trasero. El clip, filmado por Georgina Rodriguez, atrajo la atención de millones de aficionados en poco tiempo. Esto fue reportado por Goal.com informe .

En el video, el capitán de la selección de Portugal explica a su hijo Mateo cómo realizar la finta "Ronaldo Chop", que se ha convertido en su sello personal. El legendario delantero, moviéndose descalzo sobre el césped, prestó especial atención a cada detalle, incluida la posición del cuerpo y el momento para engañar al oponente. Esto se convirtió en un verdadero manual sobre el arte de engañar al oponente, no solo de jugar con el balón.

Actualmente, Cristiano Ronaldo se está preparando para la Copa del Mundo de 2026 con la selección de Portugal. Para el futbolista de 41 años, este torneo será su sexto Mundial. Aunque no logró marcar en la Eurocopa 2024, CR7 sigue siendo la figura clave y el capitán del equipo de Roberto Martinez.

La selección de Portugal comenzará su campaña en la Copa del Mundo el 17 de junio con un partido contra la RD del Congo. Mientras tanto, los aficionados continúan observando no solo las acciones de Ronaldo en el campo, sino también cómo transmite su legado futbolístico a sus hijos.