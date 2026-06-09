La leyenda del Liverpool Divock Origi se retira a los 31 años

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La leyenda del Liverpool Divock Origi se retira a los 31 años

El exdelantero del Liverpool y ganador de la Liga de Campeones Divock Origi ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 31 años. El futbolista belga compartió esta inesperada decisión con sus aficionados a través de las redes sociales. Según sus palabras, ha logrado todos sus objetivos como futbolista y ahora quiere probar suerte en nuevos campos. Informa Goal.com informe .

Origi se había convertido en un verdadero héroe para los aficionados del Liverpool. Aunque no siempre fue titular, es recordado por marcar goles en los momentos más importantes y decisivos para el equipo. En particular, su doblete contra el Barcelona en la semifinal de la Liga de Campeones y su gol en la final contra el Tottenham lo convirtieron en una de las figuras inolvidables de la historia del club.

"Mi misión como futbolista está cumplida. He hecho realidad mis sueños de infancia, he jugado en los estadios más grandes y he ganado los trofeos más prestigiosos. Agradezco a todos los aficionados, entrenadores y compañeros de equipo que me apoyaron. Es hora de abrir una nueva página en mi vida", escribió Divock Origi en su página de Instagram.

El delantero, que también jugó con éxito para la selección de Bélgica, pasó los últimos años cedido en el AC Milan de Italia y el Nottingham Forest de Inglaterra. Sin embargo, debido a las lesiones y la pérdida de forma, no pudo recuperar su nivel anterior. No obstante, sigue siendo uno de los pocos futbolistas que han ganado la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y el Mundial de Clubes con el Liverpool.

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