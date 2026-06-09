La "lista negra" de Mourinho: Estos 6 jugadores del Real Madrid no son deseados

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La "lista negra" de Mourinho: Estos 6 jugadores del Real Madrid no son deseados

¡Una verdadera explosión de fichajes está ocurriendo en el fútbol mundial y alrededor del Real Madrid! Esta semana se espera el nombramiento del famoso y único especialista Jose Mourinho como entrenador principal del "Club Real". El prestigioso y popular diario español Diario Sport informa que, según las últimas noticias sensacionales, el entrenador portugués apodado "The Special One" ya ha comenzado reformas y una limpieza a gran escala en el gigante madrileño. Ha decidido prescindir de exactamente seis jugadores estrella que no encajan en sus planes tácticos para la nueva temporada.

Según información de insiders, la lista negra de Mourinho incluye a varios miembros clave y prominentes del equipo. Se trata del rápido delantero brasileño Rodrigo, el talento francés Eduardo Camavinga, el joven defensa Raul Asencio, así como Dani Ceballos, Fran Garcia y Franco Mastantuono. Estos jugadores podrían abandonar completamente la plantilla madridista o ser vendidos a otros clubes antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Además, se observan grandes cambios en la dirección del club. Tras la reelección del experimentado directivo Florentino Perez como presidente del Real Madrid, está considerando seriamente reforzar la línea defensiva del equipo. Según los medios internacionales, se espera que el defensa del Liverpool Ibrahima Konate y Denzel Dumfries del Inter se unan pronto al club madrileño. Estos fichajes serán sin duda la base del equipo renovado.

Lo más emocionante es que el experimentado especialista portugués Jose Mourinho ya ha llegado a Madrid para firmar los términos oficiales del contrato con el club y comenzar a trabajar. Pronto comenzará una nueva e intensa "era Mourinho" en el Santiago Bernabeu.

¡Siga siempre estos cambios históricos en el Real Madrid, las nuevas revoluciones tácticas de Jose Mourinho y las últimas noticias exclusivas de fichajes en el fútbol mundial con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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