En vísperas del inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la celebración más grandiosa y mágica del fútbol mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha lanzado un nuevo servicio de pago inesperado y extremadamente emocionante para millones de aficionados. Esto fue informado por The Athletic , citando sus fuentes, una de las publicaciones deportivas más prestigiosas de EE. UU. y el Reino Unido. Esta noticia sin duda complacerá a los aficionados en los estadios que planean seguir los partidos del Mundial directamente desde las arenas.

Según las atractivas condiciones del nuevo proyecto, los aficionados incondicionales al fútbol ahora pueden, por solo 79 dólares estadounidenses, hacer que sus nombres o breves mensajes de apoyo a sus equipos favoritos se muestren en la pantalla gigante del estadio (marcador electrónico) antes del inicio del partido. Los mensajes especiales de los aficionados que utilicen el servicio se mostrarán en los monitores centrales de la arena a todo el estadio hasta que el árbitro pite el inicio. Esto proporciona a los aficionados momentos históricos que recordarán toda la vida.

Cabe destacar que este Mundial, considerado el evento deportivo más grande del año, comenzará con sus primeros partidos intensos el 11 de junio de este año. Este Mundial abrirá una página completamente nueva en la historia del fútbol, ya que por primera vez, no 32, sino las 48 selecciones nacionales más fuertes del planeta competirán por el trofeo principal. Además, la geografía del torneo se ha ampliado, y los partidos se jugarán por primera vez en la historia simultáneamente en tres grandes países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, en sus campos y arenas más modernos.

Lo más importante y alegre es que pueden vivir a distancia con nosotros todos los partidos intensos y emocionantes del Mundial 2026, que contará con la participación de las mejores estrellas del fútbol mundial. Las transmisiones en línea basadas en texto más candentes y rápidas de cada partido del torneo se presentarán regularmente a los aficionados en las páginas de nuestro portal.

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