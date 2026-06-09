Lionel Messi vuelve a la convocatoria: el entrenador de Argentina da buenas noticias

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Lionel Messi vuelve a la convocatoria: el entrenador de Argentina da buenas noticias

Los aficionados de la selección argentina pueden respirar tranquilos. El seleccionador Lionel Scaloni ha compartido buenas noticias sobre Lionel Messi de cara al Mundial de 2026. Tras estar fuera de acción durante un periodo debido a una leve lesión muscular, la estrella del Inter Miami está lista para participar en el último amistoso antes del torneo. Según Goal.com informa .

El delantero legendario se perdió el partido amistoso contra Honduras el 6 de junio. Sin embargo, Scaloni disipó las preocupaciones sobre el estado de su capitán. El entrenador campeón del mundo confirmó que se espera que Lionel Messi salte al campo en el próximo partido contra Islandia, un paso importante en su proceso de recuperación.

Aunque Messi está listo para jugar, Scaloni intenta no sobrecargar a su líder con el dorsal 10 en vísperas del torneo. El cuerpo técnico planea gestionar con cautela sus minutos en el partido contra Islandia para no poner en riesgo la salud del ocho veces ganador del Balón de Oro.

«Jugará contra Islandia», dijo Scaloni a los periodistas. «Aún no está claro cuántos minutos jugará. Hablaremos con él durante el entrenamiento y acordaremos cuánto tiempo darle para prevenir cualquier riesgo. Pero, en principio, saltará al campo.»

Scaloni destacó la importancia de Messi no solo por su habilidad, sino también por la moral del equipo. El futbolista de 36 años sigue siendo el verdadero corazón de la selección argentina. Según el entrenador, la presencia de Messi en el vestuario y en el campo da una fuerza increíble a sus compañeros.

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Nodirbek Razzokov
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