City cerca de renovar contrato con Josko Gvardiol

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City cerca de renovar contrato con Josko Gvardiol

La lucha por futbolistas talentosos entre los grandes clubes de Europa nunca se detiene en el mercado de fichajes. Actualmente, la directiva del Manchester City, vigente campeón de Inglaterra, está trabajando activamente para extender el contrato de uno de los pilares más fiables del equipo, el habilidoso defensa croata Josko Gvardiol. Así lo anunció el reconocido periodista Ben Jacobs, conocido por sus filtraciones en el mundo del deporte internacional, en sus páginas oficiales de redes sociales.

Los gigantes absolutos de la Bundesliga alemana, el Bayern Múnich, y los prestigiosos representantes de la La Liga española, el FC Barcelona, desean fervientemente ver a este ágil defensa en sus filas. Hay informes de que estos dos grandes clubes europeos están preparando ofertas de traspaso serias para la estrella de la selección croata. Sin embargo, la directiva del Manchester City y el entrenador principal Enzo Maresca han establecido como su objetivo estratégico principal mantener al talentoso futbolista en Mánchester bajo cualquier circunstancia. Se indica que las negociaciones oficiales actuales entre el club y los agentes del jugador continúan en un ambiente muy positivo, sincero y constructivo.

Cabe destacar que Josko Gvardiol llegó a los Citizens con gran revuelo desde el club alemán RB Leipzig en el verano de 2023. Se adaptó rápidamente al fútbol inglés y aseguró un puesto estable en el once inicial. Actualmente, su contrato vigente con el gigante inglés es válido hasta el verano de 2028. Según los análisis del prestigioso y reconocido internacionalmente Transfermarkt portal, el valor de mercado actual del defensa croata se estima en alrededor de 70 millones de euros. La directiva del City busca asegurar este valor de traspaso a un nivel aún más alto mediante un nuevo contrato, además de aumentar su salario.

¡Manténgase al día con nosotros en las páginas de Zamin para seguir siempre los detalles del nuevo contrato de Josko Gvardiol en el Manchester City, los últimos acuerdos sensacionales en el mercado de fichajes europeo y las noticias exclusivas más rápidas sobre el fútbol inglés!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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