Declan Rice señala las deficiencias en el juego de Kobbie Mainoo

La estrella del Arsenal, Declan Rice, muestra escepticismo sobre la eficiencia sin balón del centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo. Aunque el joven talento aspiraba a ser titular junto a Rice en la selección de Inglaterra para el Mundial, han surgido dudas sobre sus movimientos defensivos. Según Goal.com informa .

El entrenador principal del Manchester United, Michael Carrick, planea reformar profundamente la línea media la próxima temporada para desbloquear todo el potencial ofensivo de Mainoo. Aunque el entrenador elogió el rendimiento defensivo de Mainoo en la victoria por 1-0 contra el Chelsea en abril, se dice que Declan Rice está preocupado por algunos errores defensivos del joven jugador.

Para fortalecer el juego del equipo, Carrick ha elegido como modelo al exitoso trío de Vitinha, Fabian Ruiz y Joao Neves del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Aunque el Manchester United planea mantener el esquema 4-2-3-1, se pretende dar más libertad a Mainoo detrás de Bruno Fernandes y animarle a penetrar más en el área rival.

Para implementar estos cambios tácticos, los 'Red Devils' han alcanzado un acuerdo de 38 millones de libras por el traspaso del centrocampista defensivo brasileño Ederson desde el Atalanta. La llegada de Ederson permitirá a Mainoo liberarse de cargas defensivas y centrarse más en el ataque. Mientras tanto, el club se prepara para despedirse del veterano Casemiro.

Mainoo firmó recientemente un nuevo contrato de cinco años con el club, pero debe mejorar su eficiencia sin balón, que fue criticada por Rice, para asegurar un puesto en la titularidad de la selección de Inglaterra. El Manchester United centrará ahora toda su atención en completar la plantilla antes de la nueva temporada.