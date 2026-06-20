Presentadora renuncia tras difundir noticia falsa sobre Lionel Messi en vivo

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Presentadora renuncia tras difundir noticia falsa sobre Lionel Messi en vivo

La reconocida presentadora argentina Florencia Peña se vio obligada a dejar su cargo tras anunciar en vivo una información extremadamente sensible y falsa sobre la familia de Lionel Messi durante el campeonato. La declaración infundada de la periodista sobre el fallecimiento del padre del futbolista provocó una fuerte indignación y malentendidos, no solo entre la comunidad del fútbol, sino también en la familia Messi. Así lo informa Goal.com la noticia indica.

El incidente ocurrió en uno de los programas del canal Luzu TV de Argentina. Tras la contundente victoria de la selección argentina sobre Argelia, Peña anunció inesperadamente al público el fallecimiento del padre de Lionel Messi, Jorge Messi. Presentó la información como una "noticia de última hora", subrayando que la muerte había sido repentina.

Según informa Goal.com, esta noticia falsa se propagó instantáneamente por las redes sociales, generando pánico entre los seguidores de la estrella del Inter Miami y de la selección argentina. La situación llegó al punto en que la familia Messi tuvo que emitir un comunicado oficial confirmando que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bien de salud.

Reacción familiar y situación real

Los representantes de la familia Messi negaron rotundamente los rumores y condenaron la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Se supo que Jorge Messi se encuentra efectivamente bajo supervisión médica y recibe ciertos tratamientos, pero que su vida no corre ningún peligro. Los familiares solicitaron respeto a la privacidad de su vida personal en este momento difícil.

La presentadora Florencia Peña se disculpó públicamente tras lo sucedido y anunció el fin de su trayectoria en el canal Luzu TV. Según sus palabras, el error no fue cometido personalmente por ella, sino por el equipo de producción. Peña afirmó que consideró la información recibida durante la emisión en vivo como un hecho verificado.

"Pido disculpas sinceramente a la familia Messi. Me avergüenza mucho haber estado involucrada en este error. El equipo de producción me transmitió esta información en vivo como un hecho confirmado y yo confié en ellos. No obstante, asumo la responsabilidad y he decidido dejar el proyecto", escribió la presentadora en sus redes sociales.

Este caso ha demostrado una vez más la importancia de la verificación de datos (fact-checking) en el periodismo moderno. Especialmente, las noticias relacionadas con la vida privada de estrellas mundiales como Lionel Messi exigen una alta responsabilidad por parte de los medios de comunicación. Actualmente, la selección argentina y los allegados del futbolista centran su atención en la participación en el torneo y la recuperación de la salud del familiar.

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