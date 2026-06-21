Fin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salida

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Fin de la aventura italiana para Ashley Cole: la exestrella está camino a la salida

El legendario defensa de la selección inglesa, del Arsenal y del Chelsea, Ashley Cole, ha sufrido un fracaso inesperado en sus debut como entrenador en Italia. El técnico, que dirigía al Cesena de la Serie B, está a punto de dejar su cargo tras solo ocho partidos. Así lo informa el prestigioso diario La Gazzetta dello Sport. Goal.com informa también.

Según la información, el contrato a corto plazo del técnico inglés de 45 años finaliza el 30 de junio y la directiva del club ha decidido no renovarlo. Cole asumió el mando del equipo en marzo en lugar de Michele Mignani, pero bajo su mando, el Cesena quedó fuera de los play-offs, terminando la temporada en la 11ª posición.

Oposición de los aficionados y resultados desalentadores

Desde el primer día de su llegada a Italia, Ashley Cole fue recibido con frialdad por los aficionados locales. Mientras que la salida de Mignani ya había generado malestar, el nombramiento de un inglés sin experiencia agravó la situación. Incluso aparecieron pancartas críticas en el estadio diciendo «¿Ashley Cole? No, gracias». Según Goal.com, el nombramiento de Cole se basó más en sus relaciones personales con uno de los propietarios del club, Mike Melby.

Las estadísticas tampoco favorecen a Cole: en los 8 encuentros que dirigió, el equipo solo logró una victoria. Tres empates y cuatro derrotas agotaron la paciencia de la directiva. Aunque inicialmente hubo conversaciones sobre la extensión del contrato, el ambiente en el vestuario y la presión masiva anularon completamente estos planes.

La búsqueda de un nuevo entrenador

Actualmente, el director deportivo del Cesena, Andrea Mancini, está dedicado a buscar un candidato adecuado. El director general del club, Corrado Di Taranto, destacó que no se apresurarán en la elección del entrenador y que cada candidato será estudiado minuciosamente. Entre los candidatos se encuentran técnicos como Emanuele Troise y Stefano Vecchi, con experiencia en las divisiones inferiores de Italia.

Para Ashley Cole, esta experiencia fallida ha sido un golpe serio para su reputación como entrenador. Se espera que la leyenda del Chelsea vuelva a trabajar como entrenador asistente para mejorar sus capacidades o intente su suerte en otras ligas. El entorno del fútbol italiano resultó ser demasiado complejo para su debut.

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