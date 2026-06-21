El seleccionador egipcio comenta los malentendidos con Mohamed Salah

El director técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, desmintió los rumores surgidos tras la sustitución del capitán Mohamed Salah en un partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. La salida de la estrella ofensiva en el minuto 76 del encuentro que terminó 1-1 contra Bélgica generó diversas confusiones entre el público. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Aunque Mohamed Salah dio la asistencia para el gol de Emam Ashour, el entrenador decidió sustituirlo por el joven talento del FC Barcelona, Hamza Abdelkarim. Según Goal.com, el cambio del líder del equipo con el marcador empatado despertó sospechas sobre un conflicto entre el técnico y el futbolista.

Hossam Hassan aclaró la situación en una rueda de prensa previa al importante encuentro contra Nueva Zelanda. Destacó que los 26 jugadores de la selección tienen los mismos derechos y que cada decisión se toma basándose únicamente en el beneficio del equipo.

La visión del entrenador sobre la disciplina y el profesionalismo

"Salah es uno de los jugadores más importantes de nuestra plantilla, pero los 26 futbolistas con los que trabajo tienen la misma importancia. Cualquiera que haya trabajado conmigo sabe que trato a los jugadores de forma profesional y que no tengo jugadores favoritos", afirmó Hassan.

El seleccionador reconoció especialmente la disciplina y el espíritu deportivo de Mohamed Salah. Según sus palabras, Mohamed Salah es un verdadero ejemplo para los demás jugadores, aceptando profesionalmente cualquier decisión, ya sea siendo titular o siendo sustituido. Esto demuestra que el ambiente interno de la selección es saludable.

Hossam Hassan señaló que el ruido externo y los rumores alrededor de los jugadores estrella son habituales, pero que esto no afecta la unidad de la selección. Afirmó que Mohamed Salah es el jugador que más apoya las decisiones técnicas del entrenador y que confía en lograr resultados positivos en los próximos partidos.

Cabe recordar que Mohamed Salah ha anotado 9 goles en la fase de clasificación, contribuyendo enormemente a que su selección nacional acceda a la fase final de un gran torneo por cuarta vez. Actualmente, Egipto aspira a conseguir su primera victoria histórica en la Copa del Mundo.

Dado que todos los primeros partidos del grupo G terminaron en empate, la situación en el grupo se ha vuelto tensa. Egipto pretende ganar el encuentro contra Nueva Zelanda para sumar puntos. El entrenador destacó que esto es de gran importancia no solo para el pueblo egipcio, sino para todo el fútbol africano.