Michael Olise revela su posición ideal: no quiere jugar en la banda

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Michael Olise revela su posición ideal: no quiere jugar en la banda

Michael Olise, la estrella ofensiva del Bayern Múnich y de la selección de Francia, ha hecho una declaración sorprendente sobre su rol en el campo. Reconocido como uno de los extremos más talentosos del mundo, el futbolista reveló que en realidad prefiere jugar en la zona central. Así lo informa el diario L'Équipe. Goal.com informa también.

Actualmente demostrando su calidad en la Copa del Mundo 2026, el jugador de 24 años destacó que, aunque rinde magníficamente por la banda derecha, se siente mucho más libre en la posición tradicional de «número 10». Según sus palabras, jugar en el centro le brinda mayor creatividad y libertad de movimiento.

Del fútbol callejero al nivel profesional

Olise también reveló el origen de su estilo de juego y sus movimientos característicos. El futbolista explicó que los partidos que jugaba en la calle con su hermano durante su infancia fueron los que formaron su habilidad, más que la estricta disciplina de las academias. «Crecí con el fútbol callejero. Pateaba el balón contra la pared con mi hermano y jugábamos uno contra uno. Es un fútbol totalmente diferente, pero es la mejor manera de aprender», afirma el delantero.

Fichado por el Bayern en julio de 2024 procedente del Crystal Palace por 53 millones de euros, el jugador se convirtió rápidamente en un líder del gigante alemán. Según las estadísticas, ha disputado 107 partidos con los muniqueses, anotando 42 goles y dando 54 asistencias. Estos resultados demuestran que es un maestro no solo marcando goles, sino también creando oportunidades para sus compañeros.

La libertad, garantía de éxito

Olise también se ha convertido en una figura clave en la selección de Francia. Ha anotado 7 goles en 18 partidos con la selección nacional. En el primer partido del Mundial contra Senegal, que terminó en victoria por 3-1, contribuyó enormemente al éxito de su equipo con dos asistencias.

El futbolista no oculta que no le gusta quedar atrapado en moldes tácticos y desea ser un jugador móvil en el campo. En su opinión, es muy importante mantener el amor y la pasión inocente por el fútbol de la infancia incluso a nivel profesional. El tiempo dirá si el cuerpo técnico del Bayern tendrá en cuenta este deseo de Olise y lo trasladará a la zona central.

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