Lucas Bergvall decide dejar el Tottenham: el talento sueco tiene muchos pretendientes

El club londinense del Tottenham enfrenta serios problemas para retener a uno de sus jóvenes más prometedores, Lucas Bergvall. El talentoso centrocampista sueco ha comunicado a la directiva su intención de abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano. El futbolista de 20 años, quien actualmente participa con su selección nacional en la Copa del Mundo 2026, busca nuevos retos. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información difundida por The Athletic, la decisión de Bergvall se debe a que no tiene cabida en los planes del nuevo entrenador, Roberto De Zerbi. A pesar de que su contrato vigente finaliza en junio de 2031, el jugador no ve su futuro dentro del Tottenham Hotspur Stadium. Varios grandes de la Premier League siguen la situación atentamente.

De un debut exitoso al banquillo

La trayectoria de Lucas Bergvall en el Tottenham recuerda a una montaña rusa. Tras llegar del Djurgården en 2024, el jugador brilló inicialmente bajo el mando de Ange Postecoglou. Jugó un papel fundamental en la victoria del club en la Europa League 2025, ayudando a romper una sequía de trofeos de 17 años. Al final de esa temporada, fue nombrado «Jugador del Año» del club.

Sin embargo, el cambio de técnicos afectó negativamente el crecimiento del centrocampista sueco. Thomas Frank, quien sustituyó a Postecoglou, prefirió utilizarlo en las bandas en lugar de la zona central, donde se siente más cómodo. Esta tendencia continuó bajo Igor Tudor y la situación se complicó aún más con la llegada de Roberto De Zerbi en marzo de este año.

Se dice que el esquema táctico 4-2-3-1 empleado por el técnico italiano no se adapta a las fortalezas de Bergvall. Como resultado, el futbolista apenas ha tenido minutos en los últimos encuentros de la temporada 2025-26. La falta de ritmo competitivo ha obligado al jugador a tomar medidas drásticas.

Dura lucha en el mercado de fichajes

La incertidumbre sobre Bergvall no ha pasado desapercibida para otros clubes de la Premier League. Específicamente, Chelsea y Aston Villa contactaron previamente al Tottenham por su traspaso. Aunque los londinenses rechazaron todas las ofertas en el mercado de invierno, el deseo del propio jugador de salir ha cambiado totalmente el panorama.

Según los expertos, es natural que un jugador tan versátil y técnicamente dotado como Bergvall genere interés en otras ligas europeas. La directiva del Tottenham se debate entre no perder a uno de sus activos principales frente a sus rivales o venderlo por el precio más alto posible.