Viktor Vatsko: «Portugal derrotará a Uzbekistán con un marcador abultado»

A medida que se acerca el histórico enfrentamiento entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, el interés de los expertos extranjeros en este duelo aumenta. El reconocido periodista y comentarista ucraniano Viktor Vatsko compartió sus predicciones sobre el próximo partido. Sport.ua Basándonos en esta fuente, les presentamos el interesante análisis del experto.

Rehabilitación para Portugal y el factor Ronaldo

Según Vatsko, para Portugal este duelo será una especie de rehabilitación ante su afición tras un inicio de torneo decepcionante (1-1 contra RD Congo). Además, buscan recuperar la confianza antes del choque decisivo contra Colombia en la última jornada.

Como era de esperar, el seleccionador europeo Roberto Martínez volverá a confiar en Cristiano Ronaldo en el once inicial:

La decisión inamovible de Martínez: Bajo la dirección de este técnico, Ronaldo casi siempre comienza el partido desde los primeros minutos, y el empate de la primera jornada no cambiará esta decisión.

La motivación de Ronaldo: Para el delantero del Al-Nassr, este partido es una oportunidad ideal para demostrar una vez más su nivel y probar algo a sus críticos.

Un dato interesante del periodista: En las fases decisivas de los Mundiales, Ronaldo no ha tenido el rendimiento esperado. Sus 8 goles en 23 partidos no son una cifra muy alta para una estrella como Cristiano.

Las posibilidades de Uzbekistán y los cambios en defensa

Viktor Vatsko predice que los representantes asiáticos saltarán al campo como outsiders y que Portugal tomará el control del balón. Sin embargo, no todo es pesimismo para nuestros representantes:

La debilidad en la defensa de Portugal: La línea defensiva de los europeos todavía no parece totalmente fiable, por lo que la selección de Uzbekistán tendrá buenas oportunidades para marcar.

El regreso de Rúben Dias: Se espera que el regreso de Rúben Dias, quien no jugó en el primer partido, refuerce significativamente la situación en el centro de la defensa portuguesa.

El factor de la experiencia y los nervios: El periodista destaca especialmente que la falta de experiencia de nuestros jugadores en la Copa Mundial y el posible nerviosismo ante un rival fuerte podrían jugar en contra de nuestra selección durante el partido.

El escenario de Argentina 2022 y el pronóstico final

El experto ucraniano subrayó que no se debe considerar el tropiezo de Portugal en la primera jornada como una tragedia mayor y citó un ejemplo histórico importante:

«En la Copa Mundial 2022, el futuro campeón, la selección de Argentina, también comenzó la competición con una derrota sorpresa ante Arabia Saudita (1-2). Todos recuerdan lo que pasó después».

Vatsko afirmó que no hay que buscar ninguna sorpresa inesperada esta vez y predijo una victoria abultada de Portugal. Su pronóstico final es 3-0 a favor de Portugal.

Recordamos que: El crucial encuentro entre Portugal y Uzbekistán tendrá lugar hoy, 23 de junio. El partido comenzará a las 22:00hora de Taskent. ¡Le deseamos mucha suerte a nuestra misteriosa y valiente selección en esta difícil prueba!