Viktor Vatsko: «Portugal derrotará a Uzbekistán con un marcador abultado»

·76·Deportes
Viktor Vatsko: «Portugal derrotará a Uzbekistán con un marcador abultado»

A medida que se acerca el histórico enfrentamiento entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, el interés de los expertos extranjeros en este duelo aumenta. El reconocido periodista y comentarista ucraniano Viktor Vatsko compartió sus predicciones sobre el próximo partido. Sport.ua Basándonos en esta fuente, les presentamos el interesante análisis del experto.

Rehabilitación para Portugal y el factor Ronaldo

Según Vatsko, para Portugal este duelo será una especie de rehabilitación ante su afición tras un inicio de torneo decepcionante (1-1 contra RD Congo). Además, buscan recuperar la confianza antes del choque decisivo contra Colombia en la última jornada.

Como era de esperar, el seleccionador europeo Roberto Martínez volverá a confiar en Cristiano Ronaldo en el once inicial:

  • La decisión inamovible de Martínez: Bajo la dirección de este técnico, Ronaldo casi siempre comienza el partido desde los primeros minutos, y el empate de la primera jornada no cambiará esta decisión.

  • La motivación de Ronaldo: Para el delantero del Al-Nassr, este partido es una oportunidad ideal para demostrar una vez más su nivel y probar algo a sus críticos.

Un dato interesante del periodista: En las fases decisivas de los Mundiales, Ronaldo no ha tenido el rendimiento esperado. Sus 8 goles en 23 partidos no son una cifra muy alta para una estrella como Cristiano.

Las posibilidades de Uzbekistán y los cambios en defensa

Viktor Vatsko predice que los representantes asiáticos saltarán al campo como outsiders y que Portugal tomará el control del balón. Sin embargo, no todo es pesimismo para nuestros representantes:

  • La debilidad en la defensa de Portugal: La línea defensiva de los europeos todavía no parece totalmente fiable, por lo que la selección de Uzbekistán tendrá buenas oportunidades para marcar.

  • El regreso de Rúben Dias: Se espera que el regreso de Rúben Dias, quien no jugó en el primer partido, refuerce significativamente la situación en el centro de la defensa portuguesa.

  • El factor de la experiencia y los nervios: El periodista destaca especialmente que la falta de experiencia de nuestros jugadores en la Copa Mundial y el posible nerviosismo ante un rival fuerte podrían jugar en contra de nuestra selección durante el partido.

El escenario de Argentina 2022 y el pronóstico final

El experto ucraniano subrayó que no se debe considerar el tropiezo de Portugal en la primera jornada como una tragedia mayor y citó un ejemplo histórico importante:

«En la Copa Mundial 2022, el futuro campeón, la selección de Argentina, también comenzó la competición con una derrota sorpresa ante Arabia Saudita (1-2). Todos recuerdan lo que pasó después».

Vatsko afirmó que no hay que buscar ninguna sorpresa inesperada esta vez y predijo una victoria abultada de Portugal. Su pronóstico final es 3-0 a favor de Portugal.

Recordamos que: El crucial encuentro entre Portugal y Uzbekistán tendrá lugar hoy, 23 de junio. El partido comenzará a las 22:00hora de Taskent. ¡Le deseamos mucha suerte a nuestra misteriosa y valiente selección en esta difícil prueba!

PortugalUzbekistánCristiano RonaldoViktor VatskoAl-Nassr
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Polémica sobrenatural sobre Harry Kane: un famoso médium quiere protegerlo de un hechizoPolémica sobrenatural sobre Harry Kane: un famoso médium quiere protegerlo de un hechizoHoy, 01:17Messi marcó un gol desconocido durante el partido Argentina-AustriaMessi marcó un gol desconocido durante el partido Argentina-AustriaHoy, 00:57Aston Villa rechaza ofertas inferiores a 100 millones de libras por Morgan RogersAston Villa rechaza ofertas inferiores a 100 millones de libras por Morgan RogersHoy, 00:53El portero rival también celebra el gol número 18 de MessiEl portero rival también celebra el gol número 18 de MessiHoy, 00:48¿Qué dijo Abduqodir Husanov en su entrevista con el servicio de prensa?¿Qué dijo Abduqodir Husanov en su entrevista con el servicio de prensa?Hoy, 00:20Doblete de Lionel Messi en el partido Argentina contra AustriaDoblete de Lionel Messi en el partido Argentina contra AustriaHoy, 00:13
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?