Roberto Martinez defiende a Cristiano Ronaldo: "Los números hablan a su favor"

El seleccionador de la selección de Portugal, Roberto Martinez, se pronunció sobre las críticas que rodean al capitán Cristiano Ronaldo antes del próximo partido crucial de la Copa del Mundo. El técnico defendió el lugar del delantero de 41 años en el once inicial, destacando que su experiencia y estado físico siguen siendo fundamentales para el equipo. Así lo informa Goal.com .

La Seleção no pudo comenzar el torneo como se esperaba: el empate 1-1 en el primer encuentro contra la RD Congo fue duramente criticado por el público y los medios. Especialmente en las redes sociales, se intensificaron los debates sobre si Cristiano Ronaldo está afectando negativamente el juego del equipo. Sin embargo, Martinez considera que tales afirmaciones carecen de fundamento.

Según el entrenador, Cristiano Ronaldo se muestra como un verdadero líder, no solo en el campo sino también en el vestuario. "Estamos más unidos que nunca. Es natural que haya presión en un Mundial, es parte del juego. Cristiano se comporta como un verdadero capitán y su experiencia puede ser un ejemplo para los jugadores jóvenes", afirmó el técnico.

Estadísticas y estado físico

Aunque muchos señalan la edad de Ronaldo, Roberto Martinez subrayó que los datos empíricos y los indicadores estadísticos favorecen al delantero. Según él, Cristiano sigue siendo uno de los mejores del mundo creando espacios y distrayendo a los defensores.

"Es el mayor ejemplo en cuanto a recuperación y enfoque en los entrenamientos. Los números respaldan plenamente su presencia en el once titular. Es cierto que, como equipo, estamos un poco decepcionados tras el primer partido, pero eso nos hará más fuertes", añadió el estratega portugués.

No obstante, hay un aspecto preocupante en las estadísticas: aunque Cristiano Ronaldo anotó 5 goles en la fase de clasificación, no ha logrado marcar en los últimos 10 partidos de torneos mayores. Esto ha provocado que las exigencias de los aficionados hacia él aumenten.

El defensa Joao Cancelo también comentó la situación, señalando que ha llegado el momento de corregir los errores. En su opinión, un equipo con jugadores del nivel de Portugal debe generar más ocasiones de gol. El próximo rival del equipo será Uzbekistán, un encuentro que podría definir la situación en el grupo.

Cabe recordar que anteriormente circularon rumores sobre conflictos internos en el equipo después de que las palabras del centrocampista Joao Neves sobre Ronaldo fueran malinterpretadas. Martinez puso fin a estos comentarios antes del partido en Texas.