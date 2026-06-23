Roberto Martinez defiende a Cristiano Ronaldo: "Los números hablan a su favor"

·51·Deportes
Roberto Martinez defiende a Cristiano Ronaldo: "Los números hablan a su favor"

El seleccionador de la selección de Portugal, Roberto Martinez, se pronunció sobre las críticas que rodean al capitán Cristiano Ronaldo antes del próximo partido crucial de la Copa del Mundo. El técnico defendió el lugar del delantero de 41 años en el once inicial, destacando que su experiencia y estado físico siguen siendo fundamentales para el equipo. Así lo informa Goal.com .

La Seleção no pudo comenzar el torneo como se esperaba: el empate 1-1 en el primer encuentro contra la RD Congo fue duramente criticado por el público y los medios. Especialmente en las redes sociales, se intensificaron los debates sobre si Cristiano Ronaldo está afectando negativamente el juego del equipo. Sin embargo, Martinez considera que tales afirmaciones carecen de fundamento.

Según el entrenador, Cristiano Ronaldo se muestra como un verdadero líder, no solo en el campo sino también en el vestuario. "Estamos más unidos que nunca. Es natural que haya presión en un Mundial, es parte del juego. Cristiano se comporta como un verdadero capitán y su experiencia puede ser un ejemplo para los jugadores jóvenes", afirmó el técnico.

Estadísticas y estado físico

Aunque muchos señalan la edad de Ronaldo, Roberto Martinez subrayó que los datos empíricos y los indicadores estadísticos favorecen al delantero. Según él, Cristiano sigue siendo uno de los mejores del mundo creando espacios y distrayendo a los defensores.

"Es el mayor ejemplo en cuanto a recuperación y enfoque en los entrenamientos. Los números respaldan plenamente su presencia en el once titular. Es cierto que, como equipo, estamos un poco decepcionados tras el primer partido, pero eso nos hará más fuertes", añadió el estratega portugués.

No obstante, hay un aspecto preocupante en las estadísticas: aunque Cristiano Ronaldo anotó 5 goles en la fase de clasificación, no ha logrado marcar en los últimos 10 partidos de torneos mayores. Esto ha provocado que las exigencias de los aficionados hacia él aumenten.

El defensa Joao Cancelo también comentó la situación, señalando que ha llegado el momento de corregir los errores. En su opinión, un equipo con jugadores del nivel de Portugal debe generar más ocasiones de gol. El próximo rival del equipo será Uzbekistán, un encuentro que podría definir la situación en el grupo.

Cabe recordar que anteriormente circularon rumores sobre conflictos internos en el equipo después de que las palabras del centrocampista Joao Neves sobre Ronaldo fueran malinterpretadas. Martinez puso fin a estos comentarios antes del partido en Texas.

PortugalCristiano RonaldoRoberto MartinezCopa del MundoFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kylian Mbappé dice que se puso nervioso por la pausa de dos horas contra IrakKylian Mbappé dice que se puso nervioso por la pausa de dos horas contra IrakHoy, 13:11La carrera entre Kylian Mbappé y Lionel Messi: la estrella francesa habla sobre los récordsLa carrera entre Kylian Mbappé y Lionel Messi: la estrella francesa habla sobre los récordsHoy, 12:37Lionel Messi furioso por fallar el penalti: el capitán argentino establece un récordLionel Messi furioso por fallar el penalti: el capitán argentino establece un récordHoy, 12:35Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra UzbekistánCristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra UzbekistánHoy, 12:02Erling Haaland: jugar el Mundial es una sensación increíbleErling Haaland: jugar el Mundial es una sensación increíbleHoy, 12:00Julián Álvarez quiere dejar el Atlético de Madrid: el delantero sueña con el FC BarcelonaJulián Álvarez quiere dejar el Atlético de Madrid: el delantero sueña con el FC BarcelonaHoy, 11:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán