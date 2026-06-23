El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha pedido a los aficionados y al público que no se emocionen demasiado a pesar de la exitosa participación de la selección de Noruega en la Copa del Mundo. Aunque la victoria sobre Senegal aseguró la clasificación de los escandinavos a la fase eliminatoria, el delantero no situó a su equipo entre los favoritos del torneo. Así lo informa Goal.com .

En el intenso duelo contra Senegal, Erling Haaland anotó un doblete, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo por 3-2. Este resultado permitió a Noruega clasificarse anticipadamente para los octavos de final con seis puntos en el grupo I. Cabe destacar que es la primera vez desde 1998 que la selección de Noruega supera la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Enfoque realista y futuros rivales

Según Goal.com, Erling Haaland expresó sus opiniones antes del partido contra Francia, campeona del mundo en 2018, en la última jornada del grupo. Rechazó las posibilidades de su equipo de luchar por el título, subrayando que es necesario mirar la situación con realismo.

"¿Es este nuestro torneo? Depende de lo que quieras decir. Si te refieres a que nos hemos clasificado y hemos pasado la fase de grupos por primera vez en 28 años, entonces sí. Pero si hablamos de ganar la Copa del Mundo, entonces absolutamente no. Seamos un poco realistas y simplemente alegrémonos del resultado, como cada noruego en el planeta hoy", dijo el delantero de 25 años.

Asimismo, Erling Haaland destacó la fuerza del último rival del grupo, la selección de Francia. En su opinión, los franceses, siendo uno de los equipos más fuertes actualmente, tienen una probabilidad muy alta de derrotar a Noruega y, finalmente, de ganar todo el torneo.

Momentos históricos y emociones

Tras la victoria, los jugadores y aficionados de la selección de Noruega celebraron el resultado histórico en el campo realizando la famosa tradición del "Remo Vikingo" (Viking Row). Haaland describe estos momentos como uno de los más inolvidables de su carrera.

"Fue una locura. Con Martin Ødegaard, habíamos hablado antes del partido de celebrar con los aficionados si todo salía como esperábamos. Fue un momento especial para toda Noruega. Me siento como después de una final de la Champions League. Estoy orgulloso de mi equipo", añadió la estrella del Manchester City.

Cabe mencionar que Erling Haaland se ha convertido en uno de los pocos futbolistas en anotar un doblete en los dos primeros partidos de la Copa del Mundo y lidera la tabla de goleadores del torneo. Sin embargo, su atención principal no está en los logros personales, sino en el éxito general del equipo.