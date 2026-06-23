Martin Odegaard y Erling Haaland celebran una victoria histórica con Noruega

La selección de Noruega oficializó su pase a los play-offs tras vencer 3-2 a Senegal en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Tras este éxito histórico, los jugadores, liderados por el capitán Martin Odegaard y la estrella Erling Haaland, organizaron una celebración especial junto a los aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Al finalizar el encuentro, los futbolistas noruegos se dirigieron directamente al sector donde se encontraban sus seguidores. En videos que se volvieron virales rápidamente en las redes sociales, se puede ver a todo el equipo y a miles de aficionados realizando el movimiento del «Viking Row » (remo vikingo), manteniéndose fieles a las tradiciones escandinavas.

Legado vikingo y pasión en el estadio

Esta forma peculiar de celebrar se inspira en la antigua herencia de los pueblos escandinavos, en la que los participantes, sentados en filas, repiten movimientos de remo al ritmo de tambores. El equipo, encabezado por Martin Odegaard, realizó este movimiento en total sintonía con miles de aficionados, creando una atmósfera increíble en el campo.

Según informa Goal.com, esta idea fue planificada antes del partido. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, comentó esto en una entrevista posterior al encuentro. Según sus palabras, el capitán Martin Odegaard sugirió antes del juego realizar este acto con los fans en caso de obtener la victoria.

« Había visto esta celebración en internet y se ha vuelto muy popular. Martin me preguntó antes del partido si deberíamos hacerlo o no. Yo respondí: 'Si ganamos, ¿por qué no?', dice Erling Haaland, quien anotó un doblete en el partido.

Próximo rival: los actuales campeones

Tras un camino exitoso en la fase de grupos, la selección de Noruega enfrenta una prueba aún más seria. Se enfrentarán a la selección de Francia para decidir el primer lugar del grupo. Aunque Noruega se encuentra actualmente en una excelente forma deportiva, Erling Haaland valora adecuadamente la fuerza de su próximo rival.

« Francia es un equipo muy fuerte. Quizás nos venzan e incluso ganen todo el torneo. Pero llegamos a la fase de play-offs con mucha confianza y motivación», añadió el delantero. Esta victoria de Noruega y las emociones posteriores al partido señalan el inicio de una nueva era para el fútbol del país.