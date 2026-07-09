Aurélien Tchouaméni renueva con el Real Madrid: el plan del Manchester United se desmorona

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Aurélien Tchouaméni renueva con el Real Madrid: el plan del Manchester United se desmorona

El centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, ha puesto fin a todas las dudas sobre su futuro. El talentoso jugador francés decidió quedarse en la capital española y firmó un nuevo contrato de larga duración con el club. Esta decisión supone un duro golpe para los gigantes de la Premier League, especialmente para el Manchester United, que deseaba incorporarlo a sus filas. Así lo informa Goal.com comunica .

Según la información difundida por RMC Sport, el acuerdo entre Aurélien Tchouaméni y la directiva del Real Madrid se extiende hasta junio de 2031. Este nuevo contrato demuestra lo importante que es el jugador para el proyecto del equipo. Anteriormente, circulaban rumores de que el Manchester United estaba dispuesto a pagar más de 100 millones de euros por su fichaje, pero el nuevo acuerdo elimina por completo esa posibilidad.

La influencia de José Mourinho y el nuevo proyecto

Marca destaca que el nuevo entrenador del equipo, José Mourinho, desempeñó un papel decisivo en la permanencia del jugador en Madrid. El técnico portugués habló personalmente con Aurélien Tchouaméni y logró convencerlo de que es una figura central en los planes futuros del equipo. Mourinho tiene autoridad absoluta en la configuración de la plantilla y considera al centrocampista francés como una pieza indispensable.

Recientemente, los rumores sobre el ambiente en el Real Madrid y los malentendidos con Federico Valverde habían alimentado las especulaciones sobre una posible salida de Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, la directiva del club y el cuerpo técnico mostraron plena confianza en la habilidad del jugador. Esto tuvo un impacto positivo en su estado mental, reforzando su deseo de permanecer en el «club blanco».

El fracaso del Manchester United en el mercado de fichajes

Para el Manchester United, este es un nuevo fracaso en el mercado de fichajes. El club ya había perdido la carrera por el traspaso de Matheus Fernandes frente al Tottenham. En el caso de Aurélien Tchouaméni, la lentitud de la directiva mancuniana para preparar los paquetes financieros fue determinante. Ahora, los «Red Devils» se ven obligados a centrar su atención en Andrey Santos, jugador del Chelsea.

Actualmente, Aurélien Tchouaméni tiene toda su atención puesta en su participación con la selección de Francia. Recuperado de una lesión muscular, el jugador se unió a los entrenamientos colectivos. Estará a disposición de Didier Deschamps para el importante duelo contra Marruecos. El nuevo contrato con el Real Madrid le permite afrontar las fases eliminatorias del Mundial con tranquilidad y determinación.

Este acuerdo es parte de la estrategia a largo plazo del Real Madrid. El club busca mantener su hegemonía en el fútbol europeo reteniendo a sus jóvenes talentos. Aurélien Tchouaméni sigue siendo un eslabón central de esta estrategia.

Real MadridManchester UnitedAurélien TchouaméniFichajesJosé Mourinho
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