Revelan cómo se gestó el fichaje de Abdukodir Khusanov por el Lens

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Revelan cómo se gestó el fichaje de Abdukodir Khusanov por el Lens

Gayrat Khasbiullin, agente del defensa Abdukodir Khusanov, relató el proceso de transferencia del jugador al club francés RC Lens en 2023.

Explicó que viajaron de Taskent a Estambul en clase turista junto a Khusanov, antes de dirigirse a Francia para iniciar la etapa del jugador en el Lens.

«Le pregunté a Qodir: “¿Eres consciente de que vuelas a una liga del Top 5?”. Él respondió: “Sinceramente, pensé que me venderían a Rusia”. Le dije que todo había salido como él quería», recordó el agente.

Según Khasbiullin, en la primera conversación con Khusanov le preguntaron dónde quería jugar. El futbolista fue breve: en Europa.

En aquel momento, también había un fuerte interés por parte de clubes rusos, que ofrecían grandes sumas de dinero. Algunos incluso le aconsejaban: «Juega dos años en el Sochi y luego vete a donde quieras».

El agente señaló que ese camino no garantizaba el salto a Europa, por lo que la opción europea era fundamental para Khusanov.

El Lens descubrió a Khusanov en mayo de 2023 durante la Copa Mundial Sub-20. El ojeador del club había acudido al torneo para seguir al defensa central de la selección argentina.

El primer partido de Argentina fue contra Uzbekistán. En ese encuentro, Abdukodir Khusanov llamó la atención del ojeador.

El ojeador llamó al jefe de scouting del Lens para pedirle quedarse al segundo partido de Uzbekistán, ya que el joven defensa uzbeko le había impresionado.

Tras el segundo partido, el ojeador preparó un informe y un video de ambos encuentros, enviándolos al entrenador principal del Lens. Tras ver el juego de Khusanov, el técnico pidió al club que lo fichara.

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Nodirbek Razzokov
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