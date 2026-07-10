Romano pone fin a los rumores sobre el Manchester City y Enzo

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Romano pone fin a los rumores sobre el Manchester City y Enzo

Manchester Cityy el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández Fabrizio Romano ha reaccionado a los rumores de traspaso que rodean al jugador.

El reconocido insider ha señalado que, por ahora, no hay negociaciones en curso por parte del City por el futbolista argentino.

Manchester Cityno está negociando

Romano desmintió los informes que sugerían que los directivos del Manchester City habían contactado a Enzo Fernández.

Según sus palabras, incluso tras no concretarse un posible acuerdo con el Real Madrid, los «Cityzens» no han iniciado conversaciones por el centrocampista argentino.

El futuro se discutirá tras la Copa del Mundo

El insider señaló que el futuro de Fernández se debatirá una vez finalizada la Copa del Mundo.

Esto implica que las decisiones clave sobre el jugador se han pospuesto. Tanto el Chelsea como el propio futbolista podrían aclarar la situación tras el torneo.

Enzo llegó al Chelsea por una cifra récord

Enzo Fernández, de 25 años, fichó por el Chelsea procedente del Benfica en 2023 por 121 millones de euros.

Su contrato actual con el club londinense se extiende hasta 2032, lo que convierte cualquier negociación de traspaso en un proceso complejo y costoso.

Rendimiento de la temporada pasada

La temporada pasada, Fernández disputó 54 partidos en todas las competiciones con el Chelsea.

En dichos encuentros, el centrocampista argentino marcó 15 goles y dio 7 asistencias.

El mercado de fichajes sigue generando intriga

Por ahora, la opción del Manchester City ha sido descartada por Romano. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Enzo Fernández.

Tras la Copa del Mundo, la situación en torno al jugador argentino podría calentarse, especialmente si los grandes clubes siguen buscando reforzar su mediocampo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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