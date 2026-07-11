Scaloni habla sobre cuándo se retirará Messi

El seleccionador de la selección argentina, Lionel Scaloni, respondió a la pregunta sobre el retiro de Lionel Messi. En su opinión, la estrella argentina puede mantenerse al máximo nivel tanto tiempo como desee.

Scaloni también elogió el estado actual de Messi, mencionando que es difícil imaginar lo fuerte que era durante su juventud.

«Mientras no pare, seguirá siendo el mejor»

El diario Mundo Deportivo citó las siguientes palabras de Scaloni:

«Si él no para, seguirá siendo el mejor. A los 50 años, no, por supuesto, pero mientras él quiera, seguirá siendo el mejor jugador».

El técnico argentino destacó que la influencia de Messi en el fútbol sigue siendo enorme.

Scaloni recuerda la juventud de Messi

El entrenador también opinó sobre el nivel de Messi a los 23-24 años.

«No puedo ni imaginar cómo era a los 23-24 años en el FC Barcelona. Hablamos mucho de eso», dijo Scaloni.

Estas palabras fueron interpretadas como una señal de que Messi mantiene un nivel alto a pesar del paso de los años.

Messi participa en su sexta Copa del Mundo

Lionel Messi está disputando la sexta Copa del Mundo de su carrera.

En este Mundial, lidera la tabla de goleadores con 8 goles, Kylian Mbappé junto a quien encabeza la carrera por el trofeo.

Además, Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 21 goles.

Ahora, la pregunta principal es: ¿cuándo parará Messi?

De las palabras de Scaloni se desprende que el cuerpo técnico argentino sigue considerando a Messi como la figura clave del equipo.

Ahora, la pregunta que interesa a todos los aficionados es: ¿cuántos años más jugará Leo al máximo nivel?