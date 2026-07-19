Harry Kane no volverá al Tottenham: el delantero inglés extiende su contrato con el Bayern

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Harry Kane no volverá al Tottenham: el delantero inglés extiende su contrato con el Bayern

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, continuará su carrera en el campeonato alemán. Tras la decepcionante actuación en la Copa del Mundo 2026, los rumores sobre el regreso del delantero al Tottenham o su traspaso a otro gran club habían aumentado. Sin embargo, las últimas informaciones indican que Kane ha decidido quedarse en el club muniqués. Así lo informa Goal.com .

Según Goal.com, la directiva del Bayern le ha concedido al delantero vacaciones adicionales tras el Mundial. Al mismo tiempo, el gigante alemán planea aprovechar este parón para acelerar las negociaciones sobre la extensión del contrato actual del jugador. Según la información proporcionada por Christian Falk, Kane rechazó todas las ofertas externas durante el torneo para centrarse totalmente en su selección.

El sueño de la Champions League y la realidad

Aunque muchos aficionados sueñan con el regreso de Harry Kane a su club de toda la vida, el Tottenham, en la práctica esto es muy difícil de realizar. La razón principal es la sed de trofeos del jugador. El delantero, que ya supera los 30 años, no oculta que uno de sus mayores objetivos profesionales es ganar la Champions League.

El Tottenham se encuentra actualmente en un proceso de reconstrucción y es poco probable que pueda luchar por el título en la competición más prestigiosa de Europa en los próximos años. Kane prefiere pasar sus mejores años deportivos en un equipo capaz de ganar títulos. Por ello, a pesar de su infinito respeto por el club londinense, ha preferido quedarse en Múnich.

La opción del Real Madrid y planes de futuro

El Real Madrid también fue mencionado como uno de los principales candidatos para fichar a Harry Kane en el mercado de transferencias. Sin embargo, dado que el club madrileño se centra actualmente más en jóvenes talentos y proyectos a largo plazo, esta vía se considera cerrada para el delantero inglés. Esto le dio al Bayern una oportunidad adicional para retener a su estrella.

La derrota en la semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina afectó profundamente a Kane a nivel psicológico. El propio jugador admitió en sus redes sociales que el vacío interior era indescriptible y que era difícil haber estado tan cerca del sueño durante ocho años consecutivos y no alcanzarlo. Se espera que esta dolorosa derrota lo motive aún más para lograr grandes éxitos con el Bayern la próxima temporada.

En conclusión, Harry Kane se ha adaptado perfectamente al entorno de Múnich y ha establecido una relación de confianza mutua con la directiva del club. Se espera que las partes alcancen un acuerdo oficial sobre un nuevo contrato en los próximos días, lo que pondrá punto final a las esperanzas de los aficionados del Tottenham.

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