Messi perdió la final, pero fue el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026

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Messi perdió la final, pero fue el mejor jugador de la Copa del Mundo 2026

La selección de Argentina no pudo defender su título al caer 0-1 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026. A pesar de ello, el capitán del equipo, Lionel Messi, terminó el torneo como el jugador mejor valorado por sus estadísticas individuales.

Según WhoScored, la calificación media del argentino de 39 años en el Mundial fue de 8,82 puntos, siendo el mejor resultado entre todos los futbolistas participantes.

Messi no pudo mostrar su mejor nivel en la final

En el duelo decisivo contra España, los ataques de Argentina no fueron tan efectivos como se esperaba. Messi tampoco pudo desplegar todo su potencial ante la sólida defensa rival.

El tiempo reglamentario terminó 0-0. En el minuto 106 de la prórroga, Ferran Torres marcó el gol que dio la victoria y el título mundial a España.

El resultado de la final no afectó significativamente la valoración general de Messi en el torneo. Gracias a su juego constante y eficaz en las fases previas, mantuvo el primer lugar en el ranking.

Mbappé y Haaland en el podio

El segundo lugar en el ranking de WhoScored fue para el delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé. El máximo goleador del torneo obtuvo una calificación media de 8,17 puntos.

El delantero noruego Erling Haaland ocupó el tercer puesto con 8,14 puntos.

El podio quedó de la siguiente manera:

  1. Lionel Messi — 8,82 puntos

  2. Kylian Mbappé — 8,17 puntos

  3. Erling Haaland — 8,14 puntos

La notable diferencia entre Messi y Mbappé demuestra la consistencia que mantuvo el argentino a lo largo del torneo.

8 goles y 4 asistencias

Lionel Messi anotó 8 goles en el Mundial 2026, lo que le valió el segundo lugar en la carrera por la Bota de Oro.

La «Bota de Oro» fue para Kylian Mbappé con 10 goles. Además, tanto Messi como el delantero francés realizaron 4 asistencias durante el torneo.

En total, ambos jugadores participaron directamente en 12 goles. Aunque Mbappé superó en cantidad de tantos, Messi registró una calificación media superior debido a su influencia y regularidad en el juego.

La copa para España, el reconocimiento para Messi

Argentina estuvo cerca de ser bicampeona mundial, pero un solo gol cambió todo en la final. Aunque el equipo terminó con la medalla de plata, Messi volvió a ser uno de los jugadores más destacados del Mundial.

A sus 39 años, 8 goles, 4 asistencias y una calificación media de 8,82 demuestran que Messi sigue siendo determinante al más alto nivel.

No pudo levantar la copa en la final, pero terminó el torneo como el jugador mejor valorado de la Copa del Mundo 2026.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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