Jóvenes se lavan la cara con café Starbucks para demostrar su riqueza

Una nueva tendencia inusual se está volviendo popular en las redes sociales de la India. Jóvenes e influencers, con el fin de demostrar su riqueza, en lugar de beber su costoso café Starbucks, se lo aplican en el rostro y publican los videos en internet.

En los videos que circulan, algunos vierten el café directamente del vaso sobre su cara, intentando mostrarlo como un símbolo de un estilo de vida lujoso. Según ellos, poder desperdiciar un producto de marca cara es una señal de capacidad financiera.

Sin embargo, esta tendencia está siendo duramente criticada por muchos usuarios de internet. La mayoría lo considera no como riqueza, sino como un desperdicio inútil para ganar atención y una tendencia más sin sentido en las redes sociales.