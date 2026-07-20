Martínez bate el récord de la historia de las finales de la Copa del Mundo con 11 paradas

La selección de Argentina no pudo defender su título, cayendo 0-1 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el portero del equipo, Emiliano Martínez, registró una marca histórica en el partido decisivo.

El guardameta del Aston Villa realizó 11 paradas durante el encuentro. Esta es la cifra más alta registrada por un portero en la historia de las finales de los Mundiales.

Martínez mantuvo a Argentina en el partido durante mucho tiempo

España aumentó la presión sobre la portería rival constantemente durante la final. Cuando la defensa argentina se vio en apuros, Martínez salvó a su equipo de un gol inevitable en varias ocasiones.

Gracias a sus intervenciones seguras, el marcador no se abrió en el tiempo reglamentario. Muchas de las ocasiones peligrosas creadas por los jugadores españoles terminaron en paradas del portero argentino.

De este modo, el destino del campeonato se decidió en la prórroga.

Ni siquiera 11 paradas pudieron evitar la derrota

Aunque Martínez detuvo casi todos los disparos en la final, España logró su objetivo en el tiempo extra.

En el minuto 106 Ferran Torres marcó el único gol del encuentro. Los representantes sudamericanos no pudieron igualar el marcador y perdieron 0-1.

Así, el récord de Martínez no trajo la copa a Argentina. Sin embargo, su actuación en la final permitió al equipo luchar por el campeonato hasta los últimos minutos.

Un nuevo récord en la historia de las finales de los Mundiales

La final de la Copa del Mundo es uno de los partidos de mayor presión para cualquier portero. Realizar 11 paradas en un duelo así demuestra el gran volumen de trabajo de Martínez.

No solo fue uno de los jugadores más activos de Argentina, sino que también estableció una nueva cima en las estadísticas de las finales de los Mundiales.

Aunque el resultado final es doloroso para los argentinos, la actuación personal de Martínez quedará en la historia como uno de los eventos más destacados del torneo.

España, bicampeona del mundo

Tras la victoria por 1-0, España conquista la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.

El equipo obtuvo su primer título en el Mundial de 2010 celebrado en Sudáfrica. En aquella ocasión, los españoles también vencieron a los Países Bajos 1-0 en la final tras la prórroga.

16 años después, la historia casi se repite: de nuevo un 0-0 en el tiempo reglamentario, de nuevo una prórroga y de nuevo un gol solitario a favor de España.

Esta vez la copa fue para España, pero uno de los jugadores que ofreció mayor resistencia en la final fue Emiliano Martínez. No pudo evitar la derrota de su equipo, pero escribió su nombre en la historia del Mundial con sus 11 paradas.